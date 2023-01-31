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Çocuğun yanında erotik video kaydına soruşturma ve gözaltı!

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir çocuğun bulunduğu odada erotik video kaydı yaptığı iddia edilen kadın hakkında resen soruşturma başlatıldı. Olay, sosyal medyada büyük tepki çekmişti

Giriş: 31.01.2023 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuğun yanında erotik video kaydına soruşturma ve gözaltı!- Gündem haberleri
DHA

Başörtülü bir kadının yanında çocuk varken canlı erotik video kaydı yapmasına ilişkin görüntülerin bazı sitelerde yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre Başsavcılık tarafından "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

HAKLARINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Sosyal medyada da tepkiye neden olan görüntülerle ilgili savcılıkça, kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

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