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Bartın'da koca vahşeti! Çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle katledildi

Bartın'da, oğlu ile birlikte bir süredir eşinden ayrı yaşayan Vasfiye Çelikok ile evine gelen eşi Aslan Çelikok arasındaki tartışma vahşet bitti. Cani koca, 5 yaşındaki oğullarının gözü önünde eşi Vasfiye Çelikok'u 20 kez bıçaklayarak, öldürdü. Talihsiz kadının bir hafta önce de saldırıya uğradığı komşuları tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı

Giriş: 04.12.2022 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
Çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
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DHA

Bartın'da bir çocuk annesi Vasfiye Çelikok (38), tartıştığı eşi Aslan Çelikok (30) tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aslan Çelikok, gece 3 katlı evin en alt katında oğlu ile oturan Vasfiye Çelikok'un yanına gitti. Vasfiye ve Aslan Çelikok, evin salonunda tartışmaya başladı.

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çelikok, yanında getirdiği ekmek bıçağını eşinin vücuduna 20 kez sapladı. Kanlar içinde kalan Vasfiye Çelikok'un çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AĞABEYİNİN EVİNDE YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Vasfiye Çelikok'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından kaçan Aslan Çelikok, Çaydüzü Mahallesi'ndeki ağabeyinin evinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk ise koruma altına alındı.

"ADAM SÜREKLİ GELİP, RAHATSIZ EDİYORDU"

Aslan Çelikok'un eşi Vasfiye Çelikok'u sürekli tehdit ettiğini söyleyen üst komşuları Hatice Kontürk, "Gece saatlerinde ben bağırma seslerini duydum, polisi aradım. Vasfiye eşiyle ayrı yaşıyordu, çalışmıyordu. Adam sürekli buralara gelip, eşini rahatsız ediyordu. Onu bir hafta önce öldürecekti, o zaman biz kurtardık. Aralarında sürekli tartışma oluyordu. Sürekli polisler geliyordu. Adam çalışmıyordu, eşi de bundan rahatsızdı, ama adam sürekli eve gelip, 'Ben artık çalışacağım size sarılacağım' diyordu. Hatta beni araya koydu ama Vasfiye ile konuştuk, 'Ben onu asla eve almam benim hayatım tehlikede' dedi" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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