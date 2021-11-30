Tuvalet alışkanlığı kazandırma sürecini kolaylaştırabilecek bazı bilgi ve teknikleri anlatan Kidolog.com uzmanı ve çocuk gelişimci Cemre Becer, özellikle dikkat edilmesi gereken şu noktaların altını çizdi:
“İlk olarak akıllardan çıkarılmaması gereken nokta; tuvalet alışkanlığına her çocuğun hazır olması farklılık gösterebilir. Süre olarak 18’inci ve 30’uncu aylarda çocuğun bu alışkanlığı kazanması beklenir.”
Tuvalet eğitiminde baskıcı ve cezalandırıcı tutum sergilemenin sakıncalarını da anlatan Cemre Becer, bu tarz davranışların ileride ciddi davranış sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Bağımsız olma isteğinin baskın olduğu bu dönemde, baskı sonucunda dışkı tutma (kabızlık), gündüz altına çiş ya da kaka yapma gibi davranışlar görülebileceğini anlatan Becer, şunları anlattı:
”Bu süreçte ilk adım çocuğun hazır olması… Çocuğunuz ıslaklıktan hoşnut değilse, rahatsızlık duyup bezini çıkartmak atmak istiyorsa ve kuru kalma süresi uzuyorsa tuvalet alışkanlığı kazandırma sürecine başlayabilirsiniz. Çocuğunuz 18’inci aylarda yavaş yavaş hazırım işaretleri verse de 30’inci aya kadar beklenmesinde sakınca yok.”
Bu noktada uygulamadan geri adım atılmaması gerektiğine de dikkat çeken çocuk gelişimci, “Eğer bezi tamamen hayatınızdan çıkardıysanız bundan tam anlamıyla emin olmanız gerekiyor. Çünkü çocuk bir bezli bir bezsiz olduğunda kazandırılmak istenen alışkanlık başa döner. Kullanacağı malzemeler tanıtılmalı; lazımlık, külot, sifon, çiş ve kaka gibi terimler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Özellikle lazımlık ve çamaşır alışverişini çocuğunuzla birlikte yapmak ve seçimi ona bırakmak bu süreçte çocuğunuzun rahat hissetmesine yardımcı olur. Bunların yanında çocuğunuza tuvalet alışkanlığı konusu içeren kitaplar okuyabilirsiniz. Kitaptaki kahramanın yaşadığı süreç, çocuğunuzun tuvalet aşamalarını zihninde somutlaştırabilmesini sağlar. Tüm bu sürecin sonunda çocuğunuz yine de altına kaçırabilir, bu noktada anne-babalara düşen sabırlı ve şefkatli davranmaya devam etmek olmalı. Eğer çocuğunuz 4 yaşını doldurduğunda işler hala yolunda gitmiyorsa, mutlaka çocuk doktorunuza ve bir çocuk gelişimi uzmanına başvurabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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