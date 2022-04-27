Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

Sakarya'da, çocuğa cinsel istismar suçundan aranan hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çocuğa cinsel istismar suçundan yakalama kararı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli hükümlü, Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.