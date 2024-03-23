Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında '12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. isimli hükümlü, yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 23.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:07
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba İlamat ve İnfaz Bürosu'nca '12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
DHA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.
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