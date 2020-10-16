Çoban salata, salata çeşitlerimizden en sık yapılan ve her yemeğin yanına çok yakışan bir lezzettir. Vitamin ve mineral açısından çok zengin olan çoban salatamızı gelin yapmaya başlayalım.

Çoban salata tarifi için gerekli malzemeler:

2 adet soğan

4 adet domates

2 adet ince sivri biber

3 adet salatalık

1 adet limon

Çoban salata tarifinin yapılışı:

3 adet salatalık küp küp doğranır ve geniş bir kaseye alınır.

3 adet salatalık 4’e bölünür ve küçük küçük doğranarak domateslere ilave edilir.

2 adet ince sivri biber ince ince doğranır.

Diğer malzemelere eklenir. 1 adet kuru soğan 4’e bölünerek ince bir şekilde doğranır. Soğanlar elle karıştırılıp birbirlerinden ayrıldıktan sonra kaseye eklenir.

1 avuç maydanoz incecik kıyılır ve kaseye alınır.

1 adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz ilave edilip güzelce karıştırılır. Salatamız servise hazır.

Afiyet olsun…