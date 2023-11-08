CNN International son anketi açıkladı: Trump, Biden'ı geçti

2024 seçimlerine 1 yıl kala CNN International'ın gerçekleştirdiği ankete göre, eski ABD Başkanı Trump %49 alırken mevcut ABD Başkanı Biden %45'te kaldı.

Habere göre Biden ile Trump arasındaki potansiyel rövanşta ülke çapındaki seçmenlerin %51'i Biden'a asla oy vermeyeceğini söylerken yalnızca %4'ü şu anda desteklemediğini ancak destekleme şanslarının olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 48'i ise Trump'a oy verme şanslarının olmadığını belirtirken yalnızca yüzde 2'si ilerde oy vermeyi düşünebileceklerini söyledi.

Bağımsız gruplarda Trump'a destek yüzde 45 olurken Biden' destek yüzde 41'e düştü. Siyahi seçmenlerin kararı %73 ile Biden olurken, Latin seçmenler yüzde 50 ile Biden'ı yüzde 46 Trump'ı tercih etti.

Biden'a anketteki destek, 2020'deki seçilmesinde kritik rol oynayan belirli gruplar arasında da önemli derecede zayıfladı. 35 yaş altındaki seçmenlerin yüzde 48'i Trump'ı, yüzde 47'si ise Biden'ı destekliyor.

Biden'ın partisi Demokrat Parti'dekilerin %51'i Biden'ın hizmet edecek dayanıklılığa sahip olduğunu söylerken, Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçilerin %90'ı Trump'ın böyle olduğunu söylüyor.

CNN anketinde ABD'lilerin sadece dörtte biri Biden'ın başkan olarak etkili bir şekilde hizmet edebilecek dayanıklılığa sahip olduğunu söylerken, %53'ü Trump'ın etkili olacağını düşünüyor.

ARAPLARIN BIDEN'A DESTEĞİNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan CNN’e konuşan birçok Arap ve Müslüman seçmen, Biden’ın İsrail politikaları nedeniyle endişelerini dile getirdi.

Arap Amerikan Enstitüsü'nün geçtiğimiz hafta açıkladığı ankete göre ise, Biden'ın 2024'teki yeniden seçilme hedefi için Arap Amerikalılardan aldığı destek %59'dan %17'ye düştü. Bu 2020'den bu yana yüzde 42'lik bir düşüş anlamına geliyor.

23-27 Ekim tarihleri ​​arasında 500 Arap Amerikalının katıldığı anket ayrıca Biden'ın toplumdaki genel onay oranının 2020'de yüzde 74 iken 2023'te yüzde 29'a düştüğünü gösterdi.

ABD'de yaklaşık 3,7 milyon Arap Amerikalının yaşadığı tahmin ediliyor. Bu sayının 2024 seçimlerinde özellikle kritik eyaletlerde büyük bir fark yaratabileceği tahmin ediliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.