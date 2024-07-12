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        Haberler Dünya CNN: ABD ve Almanya, Rusya'nın Alman silah üreticisine yönelik suikast planını engelledi | Dış Haberler

        CNN: ABD ve Almanya, Rusya'nın Alman silah üreticisine yönelik suikast planını engelledi

        ABD istihbaratının, Rusya'nın, Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar üreten Alman silah firması Rheinmetall'in üst yöneticisine suikast düzenlemeyi planladığını ortaya çıkardığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 00:09 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:09
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        Rusya'yla ilgili çarpıcı iddia
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        CNN'in Amerikalı ve Batılı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, 2024'ün başlarında Alman silah üreticisi Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger'i hedef alan komployu öğrendiği ve Alman makamlarını uyardığı ileri sürüldü.

        Alman hükümetinden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD'nin kendilerini Rusya'nın planı hakkında uyardığını doğrulayarak, uyarıdan sonra güvenlik birimlerinin Papperger'i korumak için harekete geçtiğini belirtti.

        Almanya'nın en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall, Ukrayna için önemli bir silah haline gelen 155 milimetrelik top mermilerinin en büyük üreticilerinden biri.

        Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, şirketin yakın zamanda Ukrayna'da zırhlı araç fabrikası açmayı planlamasının Rusya'yı endişelendirdiğini öne sürdü.

        *Haberin görseli Rheinmetall tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #almanya
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