EuroCup A Grubu´nun 15´inci haftasında Frutti Extra Bursaspor deplasmanda Cluj Napoca ile karşılaştı. Frutti Extra Bursaspor bu mücadeleden 87-83 mağlup ayrıldı.

SALON: Bt-Arena

HAKEMLER: Mario Majkic, Leandro Lezcano, Alberto Baena

CLUJ-NAPOCA: Guzman 11, Kasey 10, Kuti, Gordic 12, Bircevic 9, Cate 4, Jones 14, Meindl 13, Richard 14

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Yiğitcan Saybir 1, Needham 16, Enes Taşkıran, Ömer Utku Al 4, Onuralp Bitim 23, Auguste 13, Dudzinski 8, Dawkins 11, Clemmons 7

1´İNCİ PERİYOT: 24-18

DEVRE: 49-37

3´ÜNCÜ PERİYOT: 68-58