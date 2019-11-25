25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray’a konuk olacak olan Club Brugge’da Teknik Direktör Philippe Clement, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak Galatasaray’dan kiralık olarak aldıkları ve bu maç öncesinde kadro dışı bırakılan golcü futbolcu Mbaye Diagne ile ilgili konuşan Clement, Diagne’nin Brugge’daki geleceğiyle ilgili olarak “Şu anda Brugge’ün futbolcusu ve bu sebeple, Diagne’yle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Birkaç günde her şey değişebilir. Şu anda başka bir ekiple buradayım ve bu maçı düşünmek istiyorum. Şu anda burada bulunan oyuncuların daha ön planda olmasını istiyorum. Diagne bir hata yaptı ve benim verdiğim cezayı çekiyor. Umarım bundan ders alacaktır ve tekrar aramıza dönecektir” ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
"Galatasaray’ın oyun formatının kendilerini ilgilendirmediğini de söyleyen Clement, “Galatasaray’ın yarın nasıl oynayacağı bizim için çok da önemli değil. Biz kendi oyunumuzu oynamaya geldik. Paris SG ve Real Madrid maçlarında zorladıklarını gördük. Biz kendi oyunumuzu oynamaya geldik ve elimizden geleni yapacağız. Bu nedenle Galatasaray’ın nasıl bir oyun oynayacağı çok da önemli değil. Olumsuzluklara odaklanmıyorum. Biz oyunumuzu oynayacağız. Nelerin sorun olabileceğini düşünmektense, kazanmak için ne yapabileceğimize odaklanıyoruz. Yarın sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız” açıklamasını yaptı.
"SIRALAMAYA DEĞİL MAÇA ODAKLANDIM"
Kaptan Vormer’in takımla birlikte geldiğini ancak oynamayacağını ifade eden Clement, “Kaptanımız bizimle birlikte geldi ama bu maçta bizimle olmayacak. Bizim adımıza dezavantaj. Rica ettiğim için geldi. Oynamayacak olması da bizim adına olumsuz bir durum. Bütün maçlarda kazanmak için, kendimizi ödüllendirmek için çabalıyoruz ama bazen bazı maçlarda istediğiniz başarıya ulaşamıyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda oynanan Beşiktaş maçında bu sezon bazı maçlarda bunu yapabileceğimizi gösterdik. Yine elimizden geleni yapıp en iyisini çıkarmaya çalışacağız. Geleceği göremiyorsunuz tabii ki ama elimizden geleni yapacağız. İkincilik ya da üçüncülük üzerine çok fazla durmadım. Yapabileceğimizin en iyisi için uğraşıyorum. Paris SG ve Real Madrid maçlarında gördük ki, iyi oynayabiliyoruz. Dediğim gibi sıralamaya değil, oynayacağımız maça odaklandım” diyerek sözlerini tamamladı.
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