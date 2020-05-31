Clint Eastwood, 375 milyon dolarlık serveti ve 4 Oscar ödülüyle zenginliğin, başarının ve şöhretin zirvesine çıkmış olsa da üretmeye devam ediyor. Yaşam enerjisini çalışmaktan alan Eastwood, bugün 90 yaşına girdi. Yeni filmi için sete çıkmaya hazırlanan Clint Eastwood'ın sinemada efsane olma sürecini, hostesten belediye başkanına kadar birçok kadınla yaşadığı ilişkilerle çapkınlıkta da oldukça ünlendiği özel hayatını Mehmet Çalışkan, Habertürk 'Haftanın Portesi'nde derledi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Çocukluğumda pazar günleri saat 10'da televizyonda western filmleri yayınlanırdı.

Hep de John Wayne filmleri olurdu. Televizyonun karşısına bağdaş kurup soluk benizlilerle kızılderililerin bitmek tükenmek bilmeyen mücadelesini izlemek büyük keyifti.

Film biter bitmez, her zaman olduğu gibi Erkan ile Abdullah, mahallenin bahçesinde kılıflı ve çata patlı kovboy tabancalarıyla koşuşturmaya başlardı. Ben, filmlerde sürekli soluk benizlilerin kazanmasına inat, dut ağacının dallarından yaptığım yayı sırtıma asıp, saçıma da bir tavuk tüyü takarak büyük savaşçı 'Kızıl Bulut' edasıyla birer kovboya bürünen arkadaşlarıma ok fırlatırdım.

Televizyonda filmleri yayınlanmadığı için Clint Eastwood'ı bilmezdim. İlk filmini ortaokul üçüncü sınıftayken haftanın iki günü klasik filmler gösteren sinemada izlemiştim.

'Birkaç Dolar İçin'...

Bugün 90 yaşına giren Clint Eastwood, hâlâ film üretiyor.

2018'de yönetmen ve oyuncu olarak 'Kaçakçı' için çalıştı. 2019'da ise 'Richard Jewell'i yönetti.

Bazı insanlar, asla emekli olmaz.

O insanlar yaşama enerjisini çalışmaktan alır.

375 milyon dolarlık servetiyle en zengin 10 oyuncu arasında bulunan Clint Eastwood, şunu iyi biliyor; çalışmayı bıraktığı anda yaşam enerjisi sona erecek, gözlerinin feri sönecek.

Asıl adı; Clinton Eastwood. (Eastwood; İngiltere'de eski bir kömür madencliği şehri)

Babası; 'Büyük Buhran' döneminde geçici işlerde çalışan Clinton Eastwood. (Babasıyla aynı adı paylaşıyor)

Annesi; IBM'de çalışan Ruth Wood (1970'de Clinton Eastwood'dan boşandıktan sonra 1972'de John Belden Wood ile evlendi.

31 Mayıs 1930'da San Francisco'da doğan Clint Eastwood, 5,2 Kg doğunca hastanedeki hemşire, İsrailoğulları'nın gücüyle efsaneleşen kahramanı 'Samson' adını verdi . Ne var ki bu isim ailesi tarafından kabul edilmedi.

Clint Eastwood, teknik okuldan mezun olduktan sonra cankurtaranlık, kağıt taşıyıcılığı, bakkal memurluğu, orman itfaiyeciliği yaptı. Kore Savaşı patlak verince askere alınan Clint Eastwood, yüksek rütbeli komutanın kızı Maggie Johnson ile yaşadığı ilişki nedeniyle cepheye gönderilmedi. Eastwood, bunun üzerine orduda yüzme eğitmeni olarak görevlendirildi.

Clint Eastwood, ordudan ayrıldıktan sonra Maggie Johnson'ın isteğiyle Los Angeles Şehir Koleji'nde iş yönetimi okumaya başladı.

Okul arkadaşlarının oyuncu olması adına verdikleri salıklara önceleri kulak asmayan Clint Eastwood, yoğun baskıdan kurtulmak için Universal Stüdyoları'na başvuruda bulundu.

Başvurusunun kabul edilmeyeceğine inanıyordu.

Arkadaşlarına 'Kesin artık. Bakın olmuyor' diyecek, böylelikle baskıdan kurtulacaktı.

Planı tutmadı.

Universal Stüdyoları, başvurusunu hemen kabul ettiği gibi iyi de bir ücret teklif etti. Üstelik haftalık 100 dolar olan drama derslerinin ücretini de stüdyo ödedi.

Oyunculuğa 1955'te 'Kara Gölün Canavarının İntikamı' adlı bilim - kurgu filminde küçük bir rolle başladı.

Ne var ki stüdyolar, Clint Eastwood'a konuşma tarzından dolayı büyük filmlerde rol vermiyordu.

Tane tane vurguladığı sözcükleri, ağzından oldukça sert ve kasvetli bir şekilde çıkarıyordu. Dişlerinin arasından konuştuğu için sesinin pek alışılmadık bir tonda olması stüdyoların hoşun gitmiyor, sözüm ona bu kusurunu diksiyon dersleriyle gidermesi isteniyordu.

Dik kafalı Clint Eastwood, 'Ben böyleyim, isterseniz' edasıyla diksiyon dersi almayı reddetti.

Clint Eastwood'ın daha sonra 9 yıl boyunca kamera karşısına geçtiği 12 film az izlenen yapımlar oldu.

Clint Eastwood, genç ve henüz tanınmamış yönetmen Sergio Leone'un teklifiyle İtalya'ya gitti. Kariyerinin akışı, Leone'un İtalyan üçlemesiyle değişti.

* Bir Avuç Dolar (1964)

* Birkaç Dolar İçin (1965)

* İyi Kötü ve Çirkin (1966)

Bu filmler, ABD'de gösterime 1968'te girdi.

Büyük ilgi görmeleri üzerine bütün gözler Clint Eastwood'a çevrildi.

Yüksek bütçeli filmlerde rol alamamasına neden olan konuşma stili, üçlemenin ardından Clint Eastwood'ı farklı ve özel kılan özelliği olarak kabul edildi.

Ayrıca Hollywood'un western kahramanı John Wayne artık 61 yaşındaydı.

Yeni bir western kahramanına gereksinim duyuluyordu.

Yönetmenler ve yapımcılar, Clint Eastwood'ın John Wayne'nin halefi olabileceğine karar verdi.

13 yıldır oyunculuk yapan Clint Eastwood, şöhreti 38 yaşında elde ederek sıradan oyunculuktan yıldız oyuncu mertebesine yükseldi.

Daha ziyade Western filmlerinde rol almaya başlayan Clint Eastwood, 1971'de kariyeri adına ikinci yüksek sıçrayışı gerçekleştirdi.

'Kirli Harry'...

Dik kafalı, kural tanımaz bir polis 'Harry Callahan'ı aslında Frank Sinatra canlandıracaktı.

Ne var ki Frank Sinatra hastalanınca yerine başka bir oyuncu arayışına başlandı.

Filmin hem yapımcısı hem de yönetmeni olan Don Siegel, 3 yıl önce 'Coogan's Bluff'te çalıştığı Clint Eastwood'a teklif götürdü.

Böylelikle Clint Eastwood'ın kariyerinde kendisiyle özdeşleşen yeni bir fenomen karakter doğdu.

Western filmlerinin hızlı silah çeken silahşörü Clint Eastwood, özel hayatında da oldukça hızlıydı. Clint Eastwood, Maggie Johnson ile evlendikten sonra hostesten, belediye başkanına kadar birçok kadınla ilişki yaşadı.

6 filmde birlikte rol aldığı Sondra Locke ile olan beraberliği en aleni ve en uzun yaşadığı kaçamak ilişkisi oldu.

Clint Eastwood'ın kaçamak yaptığı tek kadın Sondra Locke değildi. Eastwood, aralarında ünlü şarkıcı Barbra Streisand'ın da olduğu birçok kadınla aleni veya gizli ilişki yaşadı.

Clint Eastwood'ın iki eşi ve sevgililerinden 8 çocuğu oldu. Eastwood, Laurie Murray adında da bir kızı olduğunu uzun yıllar sonra öğrendi.

Clint Eastwood, ilişkilerinin bitmesinde hiçbir sorun yaşamadı.

Sondra Locke ile olan hariç.

14 yıl ilişki yaşadığı Sondra Locke, ilişkinin bitmesinin ardından yönetmenlik yapmasını engellediği ve ilişkileri sırasında iki kez kürtaj olmak zorunda kaldığı iddialarıyla Clint Eastwood'a tazminat davası açtı. Eastwood, oldukça çekişmeli bir hal alan davayı kazanan Locke'ye 7 milyon dolar tazminat ödedi.

Hakkında İlginç Bilgiler

* Başarısız öğrencilik döneminde okul bahçesindeki bir heykeli yakıp okul panosuna bir yönetici hakkında cinsel içerikli yazı astı.

* Ordudayken içinde olduğu uçağın yakıtı bittiği için kıyıya yaklaşık 3.5 km mesafede Büyük Okyanus'a zorunlu iniş yaptı.

Uçağın pilotu ve Clint Eastwood, fırtınalı havada saatlerce yüzerek kıyıya ulaştı. 2009'da uçağı zorunlu olarak Hudson Nehri'ne indirerek tüm mürettebat ve yolcuların hayatını kurtaran pilot Chesley Sullenberger'in hayatını konu alan 2016 yapımı 'Sully'i Eastwood yönetti.

Clint Eastwood'ın yönettiği 'Sully'de Tom Hanks rol aldı.

Türkiye'de 175.055 kişinin izlediği 60 milyon dolarlık 'Sully', dünya genelinde 238 milyon 500 bin dolar hasılat elde etti.

* 'Bir Avuç Dolar', 'Birkaç Dolar İçin', 'İyi Kötü ve Çirkin'de aynı pançoyu giydi. O panço, 2 yıl boyunca hiç yıkanıp temizlenmedi.

* Bazı filmlerinde ağzından sigara düşmeyen karakterleri canlandırsa da gerçek hayatta hiç sigara içmedi.

* 1982'de çekilen 'Rambo: İlk Kan' için düşünülen oyunculardandı. Ne var ki yapımcı stüdyo, Sylvester Stallone'de karar kıldı.

* Kaçırdığı bir başka büyük proje de 'Nothing Lasts Forever' romanından sinemaya uyarlanan 1988 yapımı 'Zor Ölüm' oldu. Romanın hakları kendisinde olmasına ve filmde 'John McClane' karakterini canlandırmak istemesine rağmen son anda karar değiştirince başrol Bruce Willis'e verildi.

Sergio Leone, 'Bir Avuç Dolar'ı çekerken 35 yaşındaydı. Ve kariyerinin üçüncü filmini yönetiyordu.

Aynı yaşta olan Clint Eastwood ile Sergio Leone kısa sürede yakın arkadaş olunca birbirlerinin işleri hakkında daha çok sohbet etme, birbirlerine fikir verme fırsatı elde etti.

'Bir Avuç Dolar'ın bazı sahneleri için Sergio Leone'a fikir veren Clint Eastwood, yönetmenliğe ilk adımını atmıştı ama kendisi henüz bunun farkında değildi.

Farkına vardıran da Sergio Leone oldu. Leone, Clint Eastwood'a yönetmenlik de yapması gerektiği konusunda sık sık salık verdi.

Clint Eastwood, Sergio Leone'nun salıklarını dikkate alıp stüdyolara kendisinin rol aldığı filmi yönetmek istediğini söyledi.

Zira İtalya'ya gitmeden önceki Clint Eastwood değildi. Sergio Leone'nun üçlemesinden sonra ABD ve Avrupa'da elde ettiği şöhreti 'Onları Yükseğe As', 'Kartal Yuvası', 'Ölüm Oyunu' ve 'Çılgın Savaşçılar' ile pekiştirmiş, filmleri yüksek gişe rakamlarına ulaşmıştı.

Artık stüdyolardan taleplerde bulunacak kadar güçlü bir kariyere sahipti.

Universal Pictures, Clint Eastwood'ın yönetmenlik de yapmak istemesini kabul eden ilk şirket oldu. Tek bir şartları vardı; Don Siegel'ın yöneteceği 'Kadın Affetmez'de yardımcı yönetmenlik yapacaktı. Yönetmenlik yapıp yapamayacağını Siegel'in raporu belirleyecekti.

Don Siegel'ın raporu olumlu olunca Universal Pictures, 750 bin dolar bütçesi olan 'Ölümün Sesi'ni Clint Eastwood'a emanet etti.

3 Kasım 1971'de gösterime giren 'Ölümün Sesi', 10 milyon 600 bin dolar hasılat elde edince Clint Eastwood'ın yönetmenlik kariyerinin kapısı açıldı.

Clint Eastwood, yönetmenlik de yapmaya başlamıştı ama 1970'li yıllarda Don Siegel'ın yönettiği 'Kirli Harry' serisinin 3 filmi dışındaki filmler fazla ses getirmedi.

Ta ki 1979 yapımı 'Alcatraz'dan Kaçış'a kadar.

Yine Don Siegel imzalı film, Clint Eastwood'ın kariyerinde yeni bir mihenk taşı oldu.

Frank Morris, John Anglin ve Clarence Anglin adlı mahkumların 'Kaçılması mümkün değil' denilen ünlü ada hapishane Alcatraz'dan firar etme hikâyesinin 8 milyon dolar masrafla beyazperdeye yansıtıldığı 'Alcatraz'dan Kaçış', 43 milyon dolar hasılat elde etti.

Clint Eastwood, 1986'da yaşadığı Carmel'deki çarpık kentleşmeyi önlemek için belediye başkanlığına aday oldu.

Seçimi kazanınca ilk işi imar yasasını değiştirmek oldu. Bu konuda oldukça mücadele ettikten sonra imar yasasını, belediye başkanı olmasının ikinci yılında değiştirdi. Amacına ulaştıktan hemen sonra da 1988'de görevinden istifa etti.

1970'li yılları 'Alcatraz'dan Kaçış' ile kurtaran Clint Eastwood, bir kez daha kariyerinde keskin bir viraja gelmişti

Ya o virajı dönecek ya da aşağıya yuvarlanacaktı.

Öyle bir atılım yapmalıydı ki virajı dönsün.

O virajı da 1982'de kariyerine yeni bir halka daha ekleyerek döndü. Oyuncu, yönetmen ve film müzikleri bestekârı Clint Eastwood, 'Firefox' ile yapımcılığa da başladı.

Craig Thomas'ın 1977'de yayımladığı 'Firefox' romanını sinemaya uyarlayan Clint Eastwood, filme 18 milyon dolar harcadı.

Yeni tip jet uçağının prototipini çalması için Sovyetler Birliği'ne gönderilen bir pilotun hikâyesini konu edinen 'Firefox', 70.687.344 dolar hasılat elde etti.

Beklentisinin üzerinde kâr etmesi Clint Eastwood'ın yapımcılığının yolunu açtı.

Clint Eastwood, 1980'li yıllarda oyuncu, yönetmen, yapımcı ve bestekâr olarak verimli bir dönem içinde olsa da kariyerinin geleceği için bir büyük sıçrayışa daha gereksinimi vardı.

David Peoples'a bir senaryo yazdırdı.

Kendisinin de rol aldığı film için efsane oyunculardan bir kadro kurdu.

* Gene Hackman

* Morgan Freeman

* Richard Harris

'Affedilmeyen'...

Clint Eastwood, filme 14 milyon 400 bin dolar harcadı.

Hasılatı ise 159 milyon 157 bin dolar.

Kendisine kalan payla 'Affedilmeyen'in sinema gösteriminden kârı 65 milyon dolar.

Yatırdığı paranın yaklaşık 5 katını sadece sinema gösteriminden kazandı.

Tüm dünyadaki TV ve DVD haklarından elde ettiği kazanç da işin cabası.

63 yaşındaki Clint Eastwood, kariyerinin 38'inci yılında ilk Oscar'ını kazandı.

Hem de 2 Oscar.

Hem de o 2 Oscar'a 2 ana kategoride layık görüldü.

Clint Eastwood'ın ilk Oscar'ını eski sevgililerinden Barbra Streisand anons etti.

* En İyi Film

* En İyi Yönetmen

Clint Eastwood, 'Affedilmeyen'i kariyerinde mihenk taşları olan, vefat ettikleri için Oscar kazandığını göremeyen Sergio Leone ile Don Siegel'a ithaf etti.

Rüzgarlar, artık iyiden iyiye Clint Eastwood için esmeye başlamıştı.

1993'te Alman yönetmen Wolgang Petersen'in yönettiği John Malkovich ile başrolü paylaştığı 'Ateş Hattında'177 milyon dolar hasılat elde etti.

Clint Eastwood, filmin yapımcısı değildi ama 64 yaşında olmasına rağmen çektiği aksiyon filminin yüksek gişe elde etmesi kendisi için büyük bir manevi kazanç oldu.

Aynı yıl hem yönetmeni olduğu hem de Kevin Costner ile başrolü paylaştığı 30 milyon dolarlık 'Kusursuz Dünya'nın hasılatı ise 135 milyon dolardı.

1994 - 2000 arasında orta seviyeli filmlerde rol alan Clint Eastwood, 'Uzay Kovboyları' ile yeniden bir sıçrama yapma isteğini gerçekleştiremedi.

Yönetmeni, başrol oyuncusu ve Andrew Lazar ile ortak yapımcısı olduğu 'Uzay Kovboyları'na 60 milyon dolar harcandı.

Hasılatı 128.884.132 dolar olunca sinema gişesinden para kazanamadığı gibi film sükse de yapmadı. (Hasılatın yarısı yapımcının oluyor)

* 68.137 Kişi... 'Uzay Kovboyları'nın Türkiye gişesi.

Clint Eastwood, yeni bir başarı hikâyesini 2004'te yaşadı.

30 milyon dolar bütçeye sahip 'Milyon Dolarlık Bebek'...

Yönetmeni, başrol oyuncusu, Albert S. Ruddy ve Tom Rosenberg ile birlikte ortak yapımcısı olduğu 'Milyon Dolarlık Bebek'in hasılatı ise 216.763.646 dolar oldu.

'Milyon Dolarlık Bebek', 2005'te tıpkı 'Affedilmeyen'de olduğu gibi 2 ana dalda Oscar kazandı.

Ve 75 yaşındaki Clint Eastwood, bu filmle 'Oscar Kazanan En Yaşlı Yönetmen' unvanına sahip oldu.

* 157.666 Kişi... 'Milyon Dolarlık Bebek'in Türkiye gişesi.

'Milyon Dolarlık Bebek'te 'Maggie Fitzgerald'ı Hilary Swank canlandırdı. Filmin diğer başrol oyuncusu ise Morgan Freeman'dı.

Clint Eastwood'ın 2019'da yapımcı ve yönetmen olarak imzasını attığı 'Richard Jewell', Türkiye ve birçok ülkede henüz gösterime girmedi. Eastwood'ın 45 milyon dolar harcadığı film, gösterime girdiği ülkelerde 43.745.542 dolar hasılat topladı.