Alınan bilgiye göre, Kurtuluş köyü Zoran mezrası mevkisinde Yunus Sincar yönetimindeki 21 AE 231 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mehmet Duymak idaresindeki 73 FG 339 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe Başaran, Kübra Üçkaç, Serhat Duymak, Ferhat Duymak ve Yaşar Duymak yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.