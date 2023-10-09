Çizimleri yüzünden okulda sorun yaşayan 13 yaşındaki çocuk Nike ile anlaşma yaptı! İşte ilham veren bir hikaye

Joe'nun resmi internet sitesinde, üç yaşından beri çizim ve resim yaptığını ve sanatın hayatında her zaman önemli bir rol oynadığından bahsediyor. Çizim için tercih ettiği konular arasında yiyecekler, canavarlar ve uzaylılar yer alıyor ancak yaratıcılığı sınır tanımıyor.

Kaynak: BrightSide

Fotoğraflar: Joe Whale Instagram