Atalay, caminin Selçuklu ahşap mimarisinin özelliklerinden olan kündekari denilen ahşabın birbirine geçirilmesi usulüyle yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti: "Osmanlı döneminden kalma bir cami. Yerden yaklaşık yarım metre yükseklikte, üstten de çatılıdır. Karadeniz Bölgesi rutubetin ve yağışın bol olduğu bir yer. Onun için yerle teması yok. Rutubet bu şekilde engellenmiş. Cami iki bölümden oluşmaktadır. Üç tarafı balkonlarla çevrili ve iç bölümü. Aynı anda burada 150 kişi ibadet yapabilmektedir. Eski tarihlerde cuma camisi olarak bilinirdi. Yani 6-7 köyden buraya cuma namazı kılmak için atlarla gelindiği halk arasında söyleniyor."