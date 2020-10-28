Civanperçeminin bilimsel adı “Achillea millefolium” şeklindedir. “Asteraceae” familyasından çok yıllık ve dayanıklı bir bitkidir. Bitkinin “Achillea” cinsi, en bilinen türdür. Bu türü, halk arasında ve geleneksel tıpta çeşitli kullanımlarından dolayı popülerdir. Kandil çiçeği, bin bir yaprakotu, şeytanın ısırgan otu, akbaşlı, barsamaotu, şövalye binyaprağı, marangozotu ve marsamaotu gibi adları da vardır. “Cerise kraliçesi” adlı türü pembe renklidir. İsimleri, ya güzel çiçek ve yaprak yapısına ya da tıbbi özelliklerine işaret eder. Askerlerin yaralarında kullanılmasından dolayı tarihte Latince “herba militaris” (asker otu) adıyla bilinmektedir. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya dahil olmak üzere Kuzey Yarım kürenin ılıman bölgelerine özgü bir bitkidir. Özellikle Kuzey Amerika ve Avustralya gibi kıtalarda yayılmıştır. Papatya ile yakından ilişkili, tek dallı bir bitkidir. Yaklaşık 80 türü bulunur. Çiçekleri, çeşitli renklerde olabilir. Sarı, beyaz, pembe, menekşe, kırmızı ve somon renkli çiçek kümeleri vardır. Doğada genellikle sarı ve beyaz çiçekli türleri görülür. Tipik olarak mayıstan kasım ayına kadar çeşitli renklerde disk şeklinde çiçek kümeleri üretir. Civanperçemi, 1 metre yüksekliğe kadar ulaşabilen uzun ama ince bir bitkidir.

Civan Perçeminin Faydaları Nelerdir?

Cilt Yaralarını İyileştirir Ve Kanamayı Durdurur: Civanperçemi yüzyıllardır doğal yara tedavisi için kullanılmıştır. Bu bitkide bulunan kimyasal akidon, kanamayı durdurma yeteneği ile bilinir. Pudra formunda, sadece kanamayı durdurmak için değil, aynı zamanda ağrılı bir yaraya da toz olarak serpilmektedir. Ayrıca, doğal bir antiseptiktir, bu yüzden yaraların enfekte olmasını önleyebilir. Bu yüzden pek çok şifa merhemleri anahtar bileşen olarak civanperçemi içerir. Eski zamanlarda civanperçeminin savaş yaralarını kanamayı durdurma yeteneği nedeniyle “herba militaris” olarak adlandırılmasının gerçekten şaşırmamak gerekli.

Civanperçemi yüzyıllardır doğal yara tedavisi için kullanılmıştır. Bu bitkide bulunan kimyasal akidon, kanamayı durdurma yeteneği ile bilinir. Pudra formunda, sadece kanamayı durdurmak için değil, aynı zamanda ağrılı bir yaraya da toz olarak serpilmektedir. Ayrıca, doğal bir antiseptiktir, bu yüzden yaraların enfekte olmasını önleyebilir. Bu yüzden pek çok şifa merhemleri anahtar bileşen olarak civanperçemi içerir. Eski zamanlarda civanperçeminin savaş yaralarını kanamayı durdurma yeteneği nedeniyle “herba militaris” olarak adlandırılmasının gerçekten şaşırmamak gerekli. Anti-inflamatuar Özellikleri Vardır: Cıvanperçemi; boğaz ağrısı, artrit, solunum problemleri ve mide ağrıları gibi birçok hastalığın nedeni olabilecek enflamasyonu sakinleştiren flavonoidler ve seskiterpen laktonları içerir. Enflamasyon herhangi bir organda meydana gelebilir, cıvanperçemi günlük diyete ilaveten iltihaplanmanın önlenmesine yardımcı olabilir.

Cıvanperçemi; boğaz ağrısı, artrit, solunum problemleri ve mide ağrıları gibi birçok hastalığın nedeni olabilecek enflamasyonu sakinleştiren flavonoidler ve seskiterpen laktonları içerir. Enflamasyon herhangi bir organda meydana gelebilir, cıvanperçemi günlük diyete ilaveten iltihaplanmanın önlenmesine yardımcı olabilir. Sindirim Hastalıklarını Tedavi Eder: Cıvanperçemi; antiseptik ve antispazmodik özelliklere sahip olup, alt bağırsakta sindirim sorunları sonucu oluşan istemsiz spazmlar civanperçemi ile tedavi edilebilir. Sızan bağırsak, ishal, şişkinlik ve mide krampları gibi durumlar tedavi edilebilir. İçerdiği bitki bazlı flavonoidler, kasları gevşetmek ve spazmları azaltmaktan sorumludur.

Cıvanperçemi; antiseptik ve antispazmodik özelliklere sahip olup, alt bağırsakta sindirim sorunları sonucu oluşan istemsiz spazmlar civanperçemi ile tedavi edilebilir. Sızan bağırsak, ishal, şişkinlik ve mide krampları gibi durumlar tedavi edilebilir. İçerdiği bitki bazlı flavonoidler, kasları gevşetmek ve spazmları azaltmaktan sorumludur. Antiseptiktir: Civanperçemi; esansiyel yağları ve bitki kendisi için bilinen en güçlü antiseptiktir, doğal bir dezenfektandır ve enfeksiyonlarla mücadele için tıbbi özellikleri piyasadaki diğer herhangi bir geleneksel çözüm tarafından eşsizdir. Dış yaraları iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda antimikrobiyal özellikler içerdiğinden iç enfeksiyonları da önler. Civanperçemi etkilenen bölgedeki kan trombositlerini harekete geçirerek, vücudu enfeksiyona neden olan bakterilerden korumak için koruyucu bir tabaka oluşturur. Civanperçemi esansiyel yağı, yaralara uygulandığında bakterileri tamamen öldürecek kadar güçlü antiseptik etkiye sahiptir.

Yara İzlerini Giderir: Mükemmel yara izi giderme özelliklerine sahip olduğu için kozmetik endüstrisi tarafından ödüllendirilen bir maddedir. Sadece iyileşme sürecini hızlandırmaz, aynı zamanda yara izlerinin görünümünü de azaltır. Civanperçemi yaraları iyileştirmek için, ağız yoluyla ya da cilt bakım rutinlerinizde kullanmanın birçok yolu vardır. Anti-inflamatuar özellikleri aynı zamanda yaraları çevreleyen tahriş ve kızarıklığı da sakinleştirir.

Mükemmel yara izi giderme özelliklerine sahip olduğu için kozmetik endüstrisi tarafından ödüllendirilen bir maddedir. Sadece iyileşme sürecini hızlandırmaz, aynı zamanda yara izlerinin görünümünü de azaltır. Civanperçemi yaraları iyileştirmek için, ağız yoluyla ya da cilt bakım rutinlerinizde kullanmanın birçok yolu vardır. Anti-inflamatuar özellikleri aynı zamanda yaraları çevreleyen tahriş ve kızarıklığı da sakinleştirir. Hormon Dengesini Düzenler: Hormonal dengesizlik genellikle PMS döngüsüyle el ele gelen kısa süreli bir durumdur; ancak bu her zaman böyle değildir. Hormonal dengesizlik kalıcı bir durum olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Diyetinize civanperçemi eklemek vücudunuzdaki hormonları dengelemeye yardımcı olabilir. Hormonal dengesizlik bazen düzenli bir adet döngüsü almamanızın nedeni olabilir, bu durum amenore olarak bilinir. Bu durumu tedavi etmek için keklik otu gibi diğer bitkilerle kombine edilebilir.

Hormonal dengesizlik genellikle PMS döngüsüyle el ele gelen kısa süreli bir durumdur; ancak bu her zaman böyle değildir. Hormonal dengesizlik kalıcı bir durum olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Diyetinize civanperçemi eklemek vücudunuzdaki hormonları dengelemeye yardımcı olabilir. Hormonal dengesizlik bazen düzenli bir adet döngüsü almamanızın nedeni olabilir, bu durum amenore olarak bilinir. Bu durumu tedavi etmek için keklik otu gibi diğer bitkilerle kombine edilebilir. Tansiyonu Dengeler: Vücutta yeterli kan akışını sağlayan vazodilatatör ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Aynı zamanda kan basıncını düşürmek için sinirleri yatıştırır ve rahatlatır. Araştırmalar, civanın hipertansiyonu olan hastalarda kan basıncını düşürdüğünü göstermektedir.

Vücutta yeterli kan akışını sağlayan vazodilatatör ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Aynı zamanda kan basıncını düşürmek için sinirleri yatıştırır ve rahatlatır. Araştırmalar, civanın hipertansiyonu olan hastalarda kan basıncını düşürdüğünü göstermektedir. Astım Hastalığına İyi Gelir: Civanperçemi oksijen ve kan dolaşımını kolaylaştıran sakinleştirici özelliklere sahiptir ve solunum sistemi için de aynısını yapar, astım semptomlarını hafifletir. Bronşları gevşetmede ve enflamatuar hava yollarını sakinleştirmede yardımcı olan bronkodilatör etkilere sahiptir.

Civanperçemi oksijen ve kan dolaşımını kolaylaştıran sakinleştirici özelliklere sahiptir ve solunum sistemi için de aynısını yapar, astım semptomlarını hafifletir. Bronşları gevşetmede ve enflamatuar hava yollarını sakinleştirmede yardımcı olan bronkodilatör etkilere sahiptir. Civan Perçeminin Cilde Etkisi: Cilt bakım ürünleri ve merhemler civanperçemi esansiyel yağları ve egzama ve sakin cilt iltihabını temizlemeye yardımcı olan özleri içerir. Akne izleri de taşıyıcı yağlara ilave edildiğinde civanperçemi esansiyel yağı ile iyileştirilip tedavi edilebilir. Civanperçemi çayı, cildin hücre yenilenmesini arttırmak için vücudu temizlemenin mükemmel bir yoludur.

Cilt bakım ürünleri ve merhemler civanperçemi esansiyel yağları ve egzama ve sakin cilt iltihabını temizlemeye yardımcı olan özleri içerir. Akne izleri de taşıyıcı yağlara ilave edildiğinde civanperçemi esansiyel yağı ile iyileştirilip tedavi edilebilir. Civanperçemi çayı, cildin hücre yenilenmesini arttırmak için vücudu temizlemenin mükemmel bir yoludur. Civan Perçemi; soğuk algınlığı, kramplar, ateşlenmeler, böbrek düzensizlikleri, diş ağrıları, tahriş olmuş cilt, kanamalar ve kadınların adet dönemini düzene sokmada kullanılır.

Civan Perçemi; safra akışını uyarıcıdır ve kanı temizler. Şifalı çayı, şiddetli soğuk algınlıkları ve gripler, mide ülserleri, mide krampları, apseler, travma ve kanamalar için ve iltihap azaltıcı olarak içilir.

Civan Perçemi; bayanların sancılı ve depresif gecen regl dönemlerinde, menopoz öncesi ve sonrası çekilen rahatsızlıklarda çok etkilidir.

Bağırsak hareketlerini düzenleyen civanperçemi iştah açıcı ve aynı zamanda gaz söktürücü bir bitkidir. Hazımsızlığa iyi gelir, ayrıca dışkılamayı da kolaylaştırır. Ateş düşürücü ve balgam söktürücü etkisi sayesinde soğuk algınlığı ve öksürük hastalıklarında etkilidir.

Civan Perçemi; migren baş ağrılarına iyi gelmektedir.

Civan Perçemi; yüksek tansiyonu düşürdüğü bilinmektedir.

Bitki taze kullanılarak suyu sıkılırsa ve bu su içilirse nefes yollarını açar.