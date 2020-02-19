Artık genç ve güzel kalmak için, kozmetik ürünlerine tonla para harcamak zorunda değilsiniz. Kolayca bulabileceğiniz şifalı otların arasında yer alan civan perçemi ile evde kendiniz maskenizi yapabilirsiniz. İşte civan perçemi maskesi hakkında merak edilenler...

Civan perçemi maskesi nasıl yapılır?

Civan perçemi; yüzdeki çöküntülere suyu sürüldüğünde fayda sağlamaktadır. Bu ot ile yapılan merhemler ciltte meydana gelen çıban ve iltihaplanmalara iyi gelmektedir. Düzenli olarak yapıldığı takdirde cildin büyük oranda düzelmesini sağlamaktadır. Civan perçemi konularak yapılan banyo vücudu rahatlatmaktadır.

Bu bitki genel olarak tarla yollarında, çayırlarda ve yol kenarlarında yetişmektedir. Güneşli havalarda etrafına aromalı bir koku yaymakta ve şifalı gücü, eterli yağları yüksek seviye de olmaktadır. Civan perçemi maskesi yapımında çiçeğinden faydalanılmaktadır.

Civan perçemi maskesi tarifi;

Civan perçemi çiçeğini temiz suda yaklaşık 10 dakika boyunca kaynatın.

Sonrasında süzerek, suyun soğuması beklenir.

Ardından posası da iyice ezilir.

İçerisine 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal, 1 yumurta sarısı ve yarım fincan limon suyu eklenmektedir.

Karışım krem kıvamına gelene kadar ardından yulaf unu eklenerek karışım hazırlanır.

Cilde dairesel hareketlerle uygulanır.

Yaklaşık 1 saat beklenir ve ılık su ile durulanır.

Duraladıktan sonra gül suyu ile temizleyin.

Ciltteki kırışıklıkların giderilmesinde oldukça etkilidir.