Civan Canova'yı kaybettik

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Usta oyuncu Civan Canova'dan acı haber geldi. Son olarak Show TV'nin fenomen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'OKtay' karakterini canlandıran Canova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. View this post on Instagram

"CANIM ABİMİZİ KAYBETTİK" Acı haberi Kumru Tibet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tibet, yayınladığı gönderide, "Canım abimi az önce kaybettik. Güle güle kıymetlim…" açıklamasını yaptı. "BELKİ YİNE BİR YERDE KARŞI KARŞIYA GELİRİZ" Canova'nın yakın arkadaşı Esra Dermanıoğlu da Instagram'dan yayınladığı gönderide, "Dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik. Civan, huzur içinde dolaş bebeğim... Belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz... Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim... View this post on Instagram "HER ŞEY 2014 YILINDA BAŞLADI" Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarını üzmüştü. "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı." diyen 67 yaşındaki Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde belirsiz kitle tespit edildiğini ifade etmişti.

"AİLEM YANIMDA" DEMİŞTİ 15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını belirten usta oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor "Protez taktırman gerek." dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler. "SAHNEDE ÖLMEK İSTİYORUM' GİBİ ULVİ DERTLERİM YOK" Öte yandan Civan Canova, geçtiğimiz aylarda Habertürk'e verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Oyuncu, "İleride ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Emeklilik aklınızdan geçiyor mu, yoksa 'Sağlığım el verdiği sürece sahnede, beyazperdede ve televizyonda olmak istiyorum' mu diyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Zaman ne gösterecek bilemiyorum. Öyle, “sahnede ölmek istiyorum” gibilerinden ulvi dertlerim yok benim. Bence çok bencilce bir düşünce bu. Diyelim ki sahnede rolünü oynarken aniden kalp krizi geçirdin ve öldün. Seyirci ilkin anlamayacak. Rol gereği sanacak. Anlayınca da bir kargaşadır başlayacak salonda. Herkes ayaklanacak. Oyuncular, seyirci, hepsi feryat figan. “Doktor yok mu?”, “Yetişin gidiyor adam!”, “Ambulans çağırın!” neviinden feryatlar. Sonra alacaklar seni gelen ambulansa. Seyirci oyunun sonunu göremeden, söylene söylene ayrılacak tiyatrodan. Oyunculardan birkaçı hastaneye, bazıları meyhaneye, bir kısmı da makyajını silmeden evlerine dönecek. Herkesin gecesi rezil olacak. Ne o, sen sahnede ölmek istedin. Hele bir perde kapansın, sonra git evine, gir yatağına, mışıl mışıl uyurken değiştir dünyanı. (Gülüyor) Şaka bir yana, ben sadece bana ayrılan süre boyunca kaliteli bir yaşam sürmek istiyorum. Kaliteden kastım; derin nefes alabilmek, aklımın yerinde olması, kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarımı görebilmek. Yaptığım işler zaten mesleğin ötesinde birer hobi benim için. İnsan amatör kalmayı bilmeli hayatta. Ancak böylelikle arınabilir hırstan, kıskançlıklardan. İçimden geldiğinde hobilerimi de sürdürebilirsem ne ala. Sürdüremezsem de canım sağ olsun. Sağ olduğu kadar. Sonra günün birinde belki biri çıkar, bir tuvalin köşesine de beni iliştirir. İşte o röportaj... "O GÜN HAYATIMIN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİYDİ" * Oyunculuğa Yılmaz Güney'in 'Arkadaş' filmiyle başladınız... Kendisiyle tanışma ve filme dahil olma süreciniz nasıl gerçekleşti? 1974 yazıydı. Ben Kumburgaz’ daki yazlık sitemizin beton perdesi önünde, elimde “Kral Oidipus” oyununun kitabı, konservatuvara giriş sınavına hazırlanıyordum. Aynı sitede “Arkadaş” filminin çekimleri için mekân araştırması yapan Yılmaz Güney de gizli gizli beni izliyormuş. Arkadaşım Melike Demirağ söylemişti daha önce bizlere, yakın arkadaşlarına; “Aramızda kalsın, Yılmaz Güney bizim siteye gelecek film çekmeye. Filmde benim de rolüm var” diye. Çok özenmiştim ona. Keşke benim de böyle bir şansım olsa diye geçirmiştim içimden. Sonra sitenin restoranında gördüm Yılmaz Güney’i. Ben yazlık sinemadan eve doğru gidiyordum, o masada oturuyordu. “Koçum!” diye seslendi el ederek, “Oturmaz mısın biraz?”. Oturdum yanına süklüm püklüm... Biraz sohbet etti benimle; nasılsın, yaz nasıl geçiyor, okul nasıl gibilerden... Sonra da ansızın en can alıcı soruyu sordu; “Çekeceğim filmde oynar mısın?” Sanırım hayatımın dönüm noktalarından biriydi o gün. Bir ay sürdü çekimler. Sonra Yılmaz ağabey Adana’ya gitti, “Endişe” filmine başlamak için. Akabinde o elim olay gerçekleşti ve cezaevine düştü. İlkin Mamak Cezaevi’ne yolladılar. Ben ise hemen iki durak ötedeki Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdim. Sonra Melike geldi Ankara’ya, Yılmaz ağabeyi ziyaret için. Birlikte gittik cezaevine. Ardından da Çankaya Sineması'na giderek gözyaşları içeresinde “Arkadaş” filmini izledik. Yılmaz ağabey perdede ilk kez göründüğünde, bütün salonla birlikte ayağa kalktık, alkış tuttuk.

Yılmaz Güney ve Civan Canova'nın 'Arkadaş' filminden bir sahnesi... * "Benim meslek hayatımdaki ilk şansım Mahir Canova’nın oğlu olmaktı. İkinci şansım da Kartal Tibet olmuştur." diye bir açıklamanız var. Bu iki şansın hayatınıza kattığı en önemli şeyleri sıralayabilir misiniz? Konservatuvardaki ilk meslek hocalarım; Cüneyt Gökçer, Bozkurt Kuruç, Yücel Erten, Ergin Orbey, Raik Alnıaçık, İlyas Avcı, Can Gürzap, Yalın Tolga, Yıldırım Önal, Semih Sergen’dir. Hepsinin hocası ise babam Mahir Canova’dır. Yani bana tiyatro ve oyunculuk ile ilgili en temel bilgileri babam Mahir Canova vermiştir. Ne öğrenebildiysem artık... Sadece tiyatro değil tabi, hayatla, hayattaki duruşla ilgili de avare geçen gençlik yıllarından sonra, biraz geç de olsa, model olarak babamı aldım. Metanetli olmayı, hoşgörülü olmayı, tevekküklü de ondan öğrendim. Babam çok zeki ve aşırı esprili, hazırcevap bir kişiydi. Derslerde de öyle. Ders mi veriyor, espri mi yapıyor, havadan sudan mı konuşuyor anlayamazdınız ilkin. Sonradan düşünür ve hiç de boş konuşmadığını, sizi ne denli donattığını anlardınız. Kulakları çınlasın, eski eşim anlatmıştı. Müşfik Kenter’in sahne dersi varmış babamın öldüğü gün. Derse girmiş gözleri kıpkırmızı ve şöyle demiş; “Kusura bakmayın, hocanızın hocası öldü bugün.” Değerbilir sanatçı büyüklerimin hepsi söyler, “ne öğrendiysek Mahir Hoca’dan öğrendik” diye. Ben de öyle. Ne kadar öğrenebildiysem hayat ve sanat hakkında, ondan öğrendim. Kartal ağabey üvey babamdı. “Üvey” nedir, “üveylik ne demek” hiç bilmedik hayatımız boyunca. Kartal ağabey bizlere, yani kardeşlerime ve bana, akrabalığın kan bağı değil gönül bağı olduğunu öğretti. Evlatları gibi gördü beni ve ablamı. Küçük kardeşlerimizle aramızda hiçbir fark gözetmedi. Geceler boyu sohbet ederdik oyunculuk, tiyatro ve sinema üzerine. İlk film seti gördüğümde on yaşındaydım. “Karaoğlan” filminin setine götürmüştü beni. Sonraki yıllarda da defalarca gittik birlikte. Kamera nerede duruyor, ışık nasıl alınır, tiyatro salonu ile kameranın farkı nedir, onları anlatırdı bacak kadar çocuğa, bıkmadan usanmadan. Sinemaya geçmeden önce Ankara Meydan Sahnesi’nde oynarken de oyun provalarına giderdik. Ufak ve çok sıcak bir tiyatroydu Meydan Sahnesi. Sahne hemen hemen seyirci seviyesindeydi. Hiç unutmam, “Evdeki Yabancı” adlı oyunu oynuyorlardı rahmetli Esin Avcı ile birlikte. Kartal ağabey sahneye çıkınca ben de oturduğum yerden fırlamıştım sahneye, “Kartal abi!” diyerek. Annem güçlükle oturtmuştu yerime. Sahnedeki Esin Abla’yı gülme tutmuş, zor toparlamıştı kendini. Tabi salonda kahkahalar, alkış... Gençlik yıllarımda ise sırdaşım, dert ortağımdı Kartal ağabey. Başım bir derde girse, canım bir şeye sıkılsa hemen ona koşardım. O rahatlatırdı beni. Deneyimlerinden örnekler verir, yaşadığı benzer olayları anlatır, teselli ederdi. Babam ve Kartal ağabeyim. İkisinin de ruhu şad olsun.

'EŞSİZ BİR İNSANI KAYBETTİK' * Kartal Tibet için ayrıca bir parantez açabilir misiniz? Ben çocukluk kahramanımı, gençlik idolümü; kardeşlerim ve annem benzersiz bir aile babasını; ailemiz de her konuda bizleri motive eden eşsiz bir insanı kaybettik. Acısı o kadar taze ki şu an onunla ilgili ne söyleyeceğimi, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Tam karşımdaki masada resmi, çocukluğumuzu ve hayatımızın en mutlu anlarını kaydettiği 8mm kamerası, onları bize gösteren film makinesi, aylardır bakışıyoruz karşılıklı. Zamanı gelince başlayacağım yazmaya Kartal ağabeyi ve onun hayatımızdaki anlamını ve yerini. Uzun uzun anlatacağım. Kartal Tibet, Gündüz Tibet, Kumru Tibet ve Civan Canova. * Kartal Tibet'in aklınıza kazınan ve kariyerinize şekillendirmenizde yol haritası olarak gördüğünüz bir sözü var mı? Kartal ağabey veciz ifadeler, beylik nasihatlerden ziyade davranışlarıyla örnek oldu bizlere. Ailesine olan bağlılığı, ilgisi, sevgisi; mesleğine olan saygısı, disiplini ile, alçakgönüllülüğü, gösterişsizliği, sadeliği ile örnek oldu. Mesela içmeyi severdi bir zamanlar. Herkes de bilirdi bunu. Kimseden de saklamazdı. Ama hiç kimse onu çakırkeyif ya da sarhoş bir halde görmemiştir. Hiç bozmazdı kendini. Bense gençlik yıllarımda oldukça abartmıştım bu zaafımı. 80’li yılların sonunda, “artık yeter” dedi Kartal ağabey, “Ben hayatımdan bu mereti çıkartıyorum”. Çok iyi hatırlıyorum. Kendine yarım duble viski koydu, bu benim hayatta içtiğim son kadeh dedi, içti ve bıraktı bardağı bir köşeye. Sonra da bir daha ömrünün sonuna kadar ağzına bir damla içki sürmedi. Ne yazık ki bazı kendini bilmezler sonraları sette bile içtiğini söylediler. Ne o elleri titriyormuş, elinde bardak varmış. Elleri genetik olarak titrerdi biraz. Rahmetli babasının da titrerdi elleri. Erkek kardeşimin de öyle. Onun bu kararı bana da örnek oldu. Akabinde ben de bıraktım bu kötü alışkanlığımı. Benim de arkamdan konuşanlar, inanmayanlar oldu. Hiçbirine kulak asmadım. Diyeceğim Kartal ağabey kararlarıyla, davranışlarıyla hepimize; bana, kardeşlerime, çevresine doğru ve tutarlı bir yaşam sunmaya çalıştı. Kartal Tibet, 27 Mart 1939'da öğretmen bir anne ve babanın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Sanatçının 27 Mart Tiyatrolar Günü'nde doğması onun kaderinin nasıl şekilleneceğinin bir göstergesiydi adeta. Tibet, Türk Sineması'nda 150'den fazla filme katkıda bulundu. * Kendisinin bir vasiyeti var mıydı? Yazılı bir vasiyeti yoktu. Zaten son günlere kadar konuşuyor, şakalar yapıyor, tüm yakınlarıyla ilgileniyordu. Ailesine çok düşkündü. Sevdiklerinin her daim çok mutlu olmasını isterdi. ARALARINDA GEÇEN SON DİYALOĞU ANLATTI * Size söylediği son cümleyi hatırlıyor musunuz? En son bu yılın mayıs ayında gördüm. 1 Temmuz’da da 'elveda' dedi ve sonsuzluğa karıştı. 'Vefat etti' diyemiyorum çünkü çok zor geliyor onun bu hayattan koptuğuna inanmak. Ölümünden sonra yalan yanlış haberler çıktı basında; yok depresyondaymış, yok eve kapanmış, yok çok kilo aldığı için çıkmıyormuş gibi saçma sapan haberler. Halbuki son günlerine kadar çok neşeli ve çok mutluydu. Ne depresyonu, bizlere bile moral veriyordu. Zaten gençliği boyunca iş dışında sağda solda gezmezdi ki eve kapansın. İşi biter evine gelirdi. Bir de vasiyeti varmış öldükten sonra tören istememiş diye yazdılar. Böyle bir şey hiç konuşulmadı aramızda. Sadece gösterişi sevmezdi. Bunu da bizler bilirdik sadece. “Yarın Gümüşlük’e gidiyorum Kartal ağabey.” dedim, giderken. “Güle güle yavrum. Habersiz bırakma. Kendine iyi bak.” dedi. Bu oldu son konuşmamız. Üzerimde onun hediye ettiği bir gömlek vardı. Daha önceki seyahatlerimden birine çıkmadan önce vedalaşmaya gittiğimde üstüme çay dökmüştüm. Hemen içeri gitmiş, dolabından özenle seçtiği ve hiç giymediği bir gömlek getirmişti giymem için. “Bak, bunu sen hediye etmiştin” dedim. Gülümsedi. Ben Gümüşlük’teyken ağırlaştığı haberi geldi. Apar topar döndüm İstanbul’a. Son iki üç gün yoğun bakımdaydı. Sürekli uyutuluyordu. Artık ümidi kesmişti doktorlar. Direniyor ama çok zorlanıyordu. Yanına kimseyi almıyorlardı. Kız kardeşim, eşi ve Amerika’dan apar topar gelen ve babasıyla son kez vedalaşma şansını yakalayan erkek kardeşim hastanede, yoğun bakımın kapısında bekliyordu. Sonra doktor onları da eve yolladı. Kız kardeşim her an telefon başında doktorla konuşuyor, durum hakkında bilgi alıyordu. Artık bekliyorduk acı haberi, kaçınılmaz sonu. Bir ara arka odaya gidip ses kaydetti kız kardeşim telefonuna. “Babacığım. Seni çok seviyoruz. Babamız olduğun için gurur duyuyoruz. Ama çok yoruldun babacığım. Ne olur dinlen artık. Sana söz veriyoruz. Anneme çok iyi bakacağız. Ne olur dinlen, huzura kavuş canım babacığım.” Bu ses kaydını babasına dinletmesini için, bir an olsun başından ayrılmayan doktoruna yolladı. Doktor bey dayamış telefonu Kartal ağabeye dinletmiş kardeşimin sesini, kendinde değilken. Sonra hemen kız kardeşimi aradı hayretler içerisinde. Yanında hemşire de varmış. Kardeşimin konuşması bitince nabzı düşmüş, kısa bir süre sonra da son yolculuğuna çıkmış. Tabi ne kadar duydu, anladı mı bilemiyoruz. Gene de çok anlamlıydı bizim için. Kartal Tibet, Sezgin Burak'ın yarattığı 'Tarkan' çizgi karakterini, birbiri ardına çekilen 'Tarkan' filmlerinde canlandırdı. 1969 yılında çekilen 'Tarkan' adlı ilk filmi 1970'te, 'Tarkan: Gümüş Eyer', 1971'de 'Tarkan: Viking Kanı', 1972'de 'Tarkan: Altın Madalyon' ve 1973'te 'Tarkan: Güçlü Kahraman' takip etti. * Çok yönlü bir sanatçısınız; Yazarlık, oyunculuk, yönetmenlik ve ressamlık... Sanki sanatınız, hayatınızın içerisinde değil de, sanatınızın içerisinde bir hayatınız olmuş... Sanat dünyasının içinde doğunca ister istemez öyle oluyor. Henüz okuma yazma öğrenmeden babamın ve öğrencilerinin tiyatro sohbetlerini dinlerdim. Babamın o dönemki öğrencilerinin çoğu sonradan konservatuvarda hocam oldu. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda, geceleri kendimi tiyatro kulisinde bir rol için makyaj yaparken hayal eder, öyle dalardım uykuya. Ama babam istemezdi tiyatrocu olmamı. TED’deki eğitimimi tamamladıktan sonra Siyasal Bilgiler’e girmemi ya da rahmetli dedem gibi hukukçu olmamı arzu ediyordu. Annemin babasının son görevi 3. Ağır Ceza Dairesi başkanlığıymış. Hala dolaşır internette, hukuk sitelerinde; dürüstlüğü ve meslek etiği ile ilgili yazılar. Kendim söyleyemediğim için ablamı aracı yapmıştım. O söylemişti babama, liseyi bitirdikten sonra konservatuvara girmek istediğimi. Babam da “Başarısız olursa hayat boyu acı çeker” demişti. Ama bir yandan da farkına varmadan teşvik ediyordu. On üç yaşındayken Londra’ya götürdü. Her gün bir müze gezdirir, resimler ve ressamlar hakkında bilgi verir, iki günde bir de tiyatroya götürürdü. Üç hafta kaldık Londra’da. Bütün müzikalleri orada izledim. Shakespeare’ in doğduğu kasabayı gezdim, adına düzenlenen festivalleri izledim. Madame Tussauds Müzesi’nde balmumu heykelleri görünce büyülendim. Ankara’ya dönüşte tuz seramiğinden küçük heykeller yapmaya başladım. Annemin makyaj malzemeleri ile boyuyordum yüzlerini. Bıyık ya da saç bulamayınca annemin kürkünün içinden keserdim gizli gizli. Elbiselerini eski kumaşlardan diker, gözlerine, kirpiklerine, tırnaklarına, saatine, çoraplarına varıncaya kadar yapardım. Bütün bu kapıları, dediğim gibi, babam açtı bana. O açıdan çok şanslı bir çocuktum. Fotoğraflar: AHT, Instagram "AKCİĞERİMDE KİTLE TESPİT EDİLDİ!"