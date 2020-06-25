Tavuk protein açısından çok zengin bir gıda olduğundan sık tükettiğimiz ve bir o kadar da doyurucu olan bir lezzettir. Şimdi sizlere Çıtır Tavukpirzola tarifi vereceğim.

Çıtır tavuk pirzola tarifi için gerekli malzemeler:

1 kg tavuk pirzola

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı köri

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı isot

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı galeta unu

Çıtır tavuk pirzolanın yapılışı:

Yıkayıp süzdüğümüz tavuk pirzolalarımızı bir tabağa alıyoruz.

Ayrı bir kâseye zeytinyağı ve diğer saydığımız baharatları bir çatal yardımı ile karıştırdıktan sonra tavuk pirzolaları bu karışıma bırakıp 2 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz.

Yayvan bir kâseye galeta ununu alıyoruz. Bir yumurtayı da çırpıyoruz.

Pirzolaları önce yumurtaya, daha sonra galeta ununa buluyoruz.

200 derece fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz.

Ben fırında pişirdim. Arzu edilirse kızartılarak da bu tarif uygulanabilir.

Afiyet olsun.