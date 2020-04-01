Çıtır kabak nasıl yapılır? Sınırsız atıştırmalığın içerisinde biraz daha sağlıklı bir tercih sunan kabağı kızartarak bu müthiş lezzeti hazırlayabilirsiniz. Sebze yemeyen eşi dostu çıtır tavuk diye kandırıp sebze yemelerini de sağlayabilirsiniz.

Çıtır Kabak Malzemeler:

• 1 kg kabak

• 1 su bardağı un

• 1,5 paket çıtır pane harcı

• 3 adet yumurta

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 2 su bardağı kızartma yağı

• 1 paket kabartma tozu

Çıtır Kabak Yapılışı:

• Kabakları yıkayıp soyalım. Ardından yuvarlak formda doğrayalım.

• Bir poşet içerisine kabartma tozu, karabiber ve tuz koyalım.

• Doğramış olduğunuz kabakları buzdolabı poşeti içerisinde sallayarak una bulayalım.

• Una buladığınız kabakları 1 saat kadar buzdolabından bekletelim.

• Tavada yağı kızdıralım. Bir kap içerisinde yumurtaları kırıp çırpalım.

• Buzdolabından aldığımız kabakları ilk olarak yumurtaya ardından pane harcına bulayıp kızartalım. Fazla yağını süzüp afiyetle yiyelim.