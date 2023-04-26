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Çipura ya da halk arasında bilinen adıyla çupra lezzetli ve bir o kadar da besleyici bir deniz ürünüdür. Gümüş renkli pullara sahip olan çipura ülkemizin Akdeniz iklim kuşağında bolca bulunmaktadır. Mitolojik olarak Afrodit’e ithaf edildiği söylenen çipura yüzyıllardır Anadolu mutfağında pişirildiği bilinmektedir. Peki bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirdiği bilinen Çipura hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Bu yazıda, çipura balığı hakkında bilmeniz gereken temel bilgileri ve faydalarını sizler için araştırdık. İşte çipura balığı özellikleri neler? Çipura balığı faydaları nelerdir?

Çipura Balığı Nedir?

Çipura balığı (Sparus aurata), Sparidae ailesine ait popüler bir balık türüdür. Genellikle 35-45 cm uzunluğa ve 1-2 kg ağırlığa ulaşır. Yüzgeçleri ve pullarıyla dikkat çeken bu balık hem tuzlu hem de tatlı sulara adapte olabilen bir türdür.

Çipura Balığı Özellikleri Neler?

Çipura balığı, gümüş renkte pullara sahiptir ve alın bölgesinde altın renginde bir şeride sahiptir. Gövdesi oval şeklinde olup, sırt ve anal yüzgeçleri sivri uçludur. Çipura balığı, genellikle yosun, kabuklu deniz hayvanları ve küçük balıklarla beslenir.

Çipura Nerelerde Yaşar?

Çipura balığı, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi gibi sıcak ve ılıman denizlerde yaşar. Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yoğun olarak bulunur. Ayrıca, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu kıyılarında da yaşar.

Çipura Balığı Vitaminleri

Çipura balığı, sağlıklı ve besleyici bir besin kaynağıdır. A, B1, B2, B3, B6, B12, D ve E vitaminleri içeren çipura balığı, aynı zamanda fosfor, selenyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineraller açısından zengindir. Özellikle protein ve omega-3 yağ asitleri bakımından yüksek bir besin değerine sahiptir.

Çipura Balığının Faydaları

Çipura balığı, sağlık açısından birçok faydaya sahiptir. İşte çipura balığının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bazıları:

Çipura balığı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çipura kalorisi düşük ve B vitamini açısından zengin bir besindir.

Çipura beyin ve aynı zamanda sinin hücrelerini güçlendirir.

Çipura bolca Omega 3 yağ asitleri bulunduğundan saç ve cilt sağlığı açısından mükemmel bir besindir.

Bu balık aynı zamanda yaşlanma karşıtı antioksidan, mineral ve selenyum kaynağıdır.

Çipura kemik ve diş gelişimi için gerekli olan bakır ve fosfor bakımından yüksektir. Diğer yandan kasları yaralanmalara ve yırtılmalara karşı korur.

Ayrıca çipura balığının, kalsiyumu düzenlediği ve kaygı bozukluklarını önlediği bilinmektedir.

Bununla birlikte çipura balığının bazı kaynaklarda doğuma yardımcı olduğu da bildirilmiştir.

Düşük kalori alımı sayesinde çipura balığını obezite rahatsızlığına sahip kişiler de rahatlıkla tüketebilmektedir.

Çipura balığı aynı zamanda demir eksikliğinin önlenmesine de yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak, çipura balığı lezzetli, besleyici ve sağlık açısından faydalı bir deniz ürünüdür. Farklı pişirme yöntemleriyle de zengin bir çeşitlilik sunar. Çipura balığını ızgara, buğulama veya fırında pişirerek sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanabilirsiniz. Çipura balığını düzenli olarak tüketerek, sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk