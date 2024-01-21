Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Mika Can Raun sevgilisiyle pozlarını yayınladı!

Tayland'a başka bir operasyon için giden Mika Raun'un hangi ameliyatı geçirdiği bilinmiyor. Daha önce Armağan Çağlayan'ın programına katılan ve ayda 50 bin TL harcadığını söyleyen Mika Raun, cinsiyet değişimi için de bilinene göre 2.5 milyon TL harcadı.