Çinli üretici POCO yeni akıllı telefon ve tabletini Dubai'de tanıttı

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Gerçekleştirilen lansman etkinliği ile yeni akıllı telefon modelleri Poco F6 ve F6 Pro'yu tanıtan marka, bunun yanı sıra ilk tabletini de görücüye çıkarttı.

Yeni Snapdragon 8 Gen 2 çip setinden güç alan F6 Pro, amiral gemisi model olarak konumlandırılırken, F6 modeli ise hız odaklı performansı ile öne çıkıyor. Bununla birlikte 12.1 inç 120Hz 2.5K ekranı ve taşıması kolay tasarımıyla POCO Pad de, hem iş hem de oyun deneyimini geliştirmek için özellikler sunuyor.

GÖZ DOSTU SERTİFİKA

Yeni POCO F6 Pro, 2K çözünürlük, 4000 nit tepe parlaklık, 3840Hz PWM karartma1 ve TÜV Rheinland göz dostu sertifikaya sahip cihaz WQHD+ 120Hz Flow AMOLED ekrana sahip.

REKLAM Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılan POCO F6 Pro, depolama alanının yanı sıra Xiaomi HyperOS işletim sistemini içeriyor. İyileştirilmiş enerji verimliliğiyle performansı ve bağlanabilirliği de başarılı şekilde sunuyor. .png 19 DAKİKADA FULL ŞARJ POCO serisindeki en iyi kamera sensör sistemine sahip olan POCO F6 Pro en karmaşık çekimlerde bile daha net ayrıntılar sağlama hedefi ile piyasaya çıkıyor. Yeni Dual Native ISO Fusion teknolojisi, 16 kata kadar maksimum pozlama farkına sahip yüksek ve düşük kazanç kanalı içeriyor. Kullanıcılar, ideal yaratıcılıkta bir çekim için önemli ölçüde aydınlık ve karanlık kontrasta sahip sahneler fotoğraflayabiliyor.

POCO F6 Pro, 5.000 mAh pile sahipken, telefonu şarj etmek için ise akıllı 120W HyperCharge özelliği sunarak yalnızca 19 dakikada tam şarj imkanı veriyor. YENİ ÇİPİ İLE HIZA ODAKLANIYOR POCO F6, merakla beklenen en yeni Snapdragon işlemci tarafından desteklenen gerçek bir amiral gemisi mobil oyun deneyimi sağlıyor. İşlemci ve yapay zeka yeteneklerine odaklanan X4 ana çekirdek, işlemciyi destekleyerek üst düzey performans sunuyor. AnTuTu puanı 1,53 milyonun3 üzerinde olan POCO F6, segmentindeki çoğu akıllı telefondan kolaylıkla çok daha iyi performans göstererek akıcı, zahmetsiz ve çok yönlü bir performans ortaya koyuyor.

.png Yeni nesil WildBoost, Genshin Impact oyununu dahi 1.5K çözünürlüğe destekleyecek şekilde zorlayarak yüksek bir görsel deneyim sunmayı hedefliyor. Snapdragon 8 Gen 3 AI platformunun özellikleri, oyun aksiyonu için gelişmiş güç verimliliği ve daha düşük sıcaklık sağlıyor. Yeni LiquidCool Teknolojisi, ısıyı uzaklaştırmak ve ısı dağılımını büyük ölçüde iyileştirmek için buhar-sıvı sirkülasyon akışını geliştiren yeni bir IceLoop sistemi içeriyor.