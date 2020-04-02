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2019 sonunda Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya genelinde 50 binden fazla insanın ölümüne neden olurken vaka sayısı da 1 milyonu aştı. Virüs ile ilgili birçok soru yanıt beklerken salgının çıkış noktası olarak Vuhan'da yarasa ve pangolin gibi hayvanların satıldığı vahşi hayvan pazarları gösteriliyor.

Geçen ay Habertürk TV'de Kübra Par'a konuşan Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, virüsün yarasa ile alakalı olup olmadığını bilmediğini ama kesinlikle Çin mutfağında yarasa görülmediğini söyledi. Ancak internette yayılan bazı görüntüler ile birlikte yarasa ve diğer hayvanların yoğun tüketildiğine ilişkin güçlü bir kanaat oluştu.

YARASA ŞÜPHESİNDEN BAHSEDİLMEDİ

Tüm bu şüphelerin ardından bugün Çinli bir doktorun Türkiye'ye yönelik tavsiyeleri "Şaka mı bu" dedirtti. Vuhan'daki tıbbi mücadelenin içinde yer aldığı belirtilen Beijing Çin Tıbbı Hastanesi Solunum Bölümü Başkanı ve hastanenin Akciğer Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Wang Yuguang, Milliyet gazetesine verdiği röportajda dana eti, koyun eti ve zor sindirilen yağlı yemekleri daha az yemeyi önerdi!

BAĞIŞIKLIK İÇİN DENGELİ BESLENME

Yarasa ve diğer vahşi hayvanlara ilişkin iddiaların konuşulmadığı röportajda profesör, bu tavsiyesini şöyle açıkladı: "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme, iyi dinlenme, iyi uyku ve paniğe kapılmamak önemli. Çin tıbbına göre Kovid-19 virüsünün özelliği “nemli patojen”, bu nedenle beslenme konusunda dana eti, koyun eti ve zor sindirilen yağlı yemekleri daha az yemelisiniz. Bu yemekler nemli patojene yol açıyor."

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