Çinli kadın dehşetinde cezaya alkışlı tepki

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 2019 yılında Çinli Haiyun Chen'in (43) boğazını kestikten sonra evini ateşe vererek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mert Pehlivan (23) hakkında mahkeme kararını açıkladı. Heyet Pehlivan’a 3 ayrı suçtan iyi hal indirimi uygulayarak toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık karara alkışlayarak tepki gösterdi.
İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mert Pehlivan getirildi. Duruşmada sanık avukatı ve şikayetçi sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da salonda hazır bulundu.
Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, "Dosya kapsamı ve yerinde olmayan sevk maddeleri yönünden mütalaaya katılmıyoruz. Olaydan dört gün sonra savcılık tarafından acele hal kabul edilerek arama kararı verilmiştir. Oysa dört günlük sürede hakim tarafından verilmiş bir arama kararı yoktur. Bu nedenle arama kararı hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı elde edilen delillerin dikkate alınmamasını talep ediyoruz. Kolluğun varsayımı dışında herhangi bir somut delil yoktur. Bu nedenlerle müvekkilin beraatını ve tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesini istiyoruz" dedi.
'KANITLAMAYA ÇALIŞSAK BİLE ÇIKMAZDAYIM'
Duruşmada sanık Mert Pehlivan ise, "Benim olayla alakam yoktur. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum ifadelerini kullandı. Karar öncesi son sözü sorulan Pehlivan, Yapmamış olduğum bir cinayetten dolayı 3 yıldan beri haksız yere cezaevindeyim. Avukatlarımla birlikte kanıtlamaya çalışsak bile çıkmazdayım" şeklinde konuştu.
MAHKEMEDEN İYİ HAL İNDİRİMLİ CEZA
Mahkeme heyeti sanık Mert Pehlivan'a 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'hırsızlık' suçundan 5 yıl, 'mala zarar verme' suçundan ise 3 yıl 4 ay, tüm suçlardan 'iyi hal indirimi' uygulayarak toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık kararın açıklanmasının ardından Yapmadığım suçtan dolayı ceza aldım diyerek alkışlayarak karara tepki gösterdi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay yeri incelemesinde dairenin salonunda yoğun kan lekelerinin olduğunun görüldüğü, olay günü yangın ihbarına intikal eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin evde bulunan Haiyun Chen'in dumandan etkilendiğini düşünerek açık havaya çıkardıklarında boğazında kesi olduğu ve ölü vaziyette bulunduğu anladıkları aktarılmıştı.
İddianamede Mert Pehlivan'ın 'tasarlayarak adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
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