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        Hatay'da prefabrik konutların 2. etabı teslim edildi

        Ciner Grubu tarafından Hatay'da inşa edilen prefabrik evlerin ikinci etabı da depremzedelere teslim edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 17:12
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        Ciner Grup'tan depremzedelere destek
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        Hatay, depremin en büyük yıkım yarattığı kent oldu. Ciner Grubu depremden hemen sonra Hatay'da çalışmaya başlamıştı. Amaç, depremzedeler için kalıcı konut inşa etmekti. Tamamlanan prefabrik kalıcı konutların ikinci etabı da depremzedelere teslim edildi.

        Konutların teslim törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar ile Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya da katıldı.

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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı törende yaptığı konuşmada, "Bunun gibi eserler insanlara şifadır. Yani buradaki insanlarımızın yaralarının sarılması için önemli bir destek ve katkıdır" dedi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da, "Hak sahiplerinin huzurla burada yaşamasını temenni ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya da, "25 dönümlük arazide 100 prefabrik ev inşa edildi. Birinci etaptaki 61 konutumuzu bitirdik. Onları kısa bir süre önce teslim etmiştik. Şimdi ikinci etaptaki 39 konutumuzun teslimini yapacağız" şeklinde konuştu.

        Proje Sorumlusu Nurettin Aksoylu da yaptığı açıklamada, "Evlerde 6 kişilik bir aile çok rahat bir şekilde yaşayabilecek" dedi.

        #haberler
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