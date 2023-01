Vefat etti

"HERKESİN SEVDİĞİ IŞILTILI BİR RUHA SAHİPTİ"

Yapılan açıklamada, "Nazik, komik annemiz Cindy Williams’ın vefatı bize asla tam anlamıyla ifade edilemeyecek aşılmaz bir üzüntü yaşattı. Onu tanımak ve sevmek bizim neşemiz ve ayrıcalığımız oldu. Türünün tek örneğiydi. Güzeldi, cömertti ve parlak bir mizah anlayışına ve herkesin sevdiği ışıltılı bir ruha sahipti..." ifadelerine yer verildi.

'LAVERNE & SHHIRLEY' İLE ŞÖHRETE ULAŞMIŞTI

Birçok yapımda rol alan Cindy Williams, George Cukor'un 'Travels With My Aunt', George Lucas'ın 'American Graffiti' ve Francis Ford Coppola'nın 'The Conversation' filmlerinde oynamıştı. Williams, 'Laverne & Shirley' dizisi ile şöhrete ulaşmıştı. Dizi, ABC'de 1976 yılından 1983'e kadar yayınlanmıştı.

Fotoğraflar: AP, Splash News