Çin, uzay istasyonuna yolladığı ilk laboratuvar modülünün montajını yaptı

İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, Vıntien laboratuvar modülü, uzay istasyonuna demirlediği geçici bağlantı noktasından çıkarılarak, çekirdek modülünün yanındaki kalıcı konumuna yerleştirildi.
20,5 metre uzunluğundaki modül, 24 Temmuz'da "Long March-5B Y3" taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.
Adı, Çincede "gökleri aramak" anlamına gelen "Vıntien", uzay istasyonuna eklenen ilk laboratuvar modülü oldu.
"Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modülün iki yanına "T" biçimi oluşturacak şekilde monte edilecek iki laboratuvar modülü, istasyonun ana iskeletini oluşturacak.
"Mıngtien" (gökleri düşlemek) adı verilen ikinci laboratuvar modülünün bu ayın sonunda uzaya gönderilmesi planlanıyor.
Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.
ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI
Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.
Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (gök sarayı) istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.
İstasyonun ana parçası olan "Tienhı" adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de uzaya fırlatılmıştı.
Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda halen üç kişilik taykonot ekibi görev yapıyor.
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