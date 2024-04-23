Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Asya-Pasifik Çin uyardı: Karşılık vereceğiz

        Çin uyardı: Karşılık vereceğiz

        Çin'in en kıdemli askeri yetkilisi General Cang, "Ortak Geleceği Paylaşan Okyanuslar" başlığıyla düzenlenen 19. Batı Pasifik Donanma Sempozyumu'nda "makul dışı provokasyonlara" "güçlü tedbirlerle" karşılık vereceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 01:24 Güncelleme: 23.04.2024 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin uyardı: Karşılık vereceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin'in en kıdemli askeri yetkilisi, Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı General Cang Youşia, denizlerdeki egemenlik ihtilaflarında "makul dışı provokasyonlara" "güçlü tedbirlerle" karşılık verecekleri uyarısı yaptı.

        General Cang, Çin'in Sarı Deniz kıyısındaki liman kenti Çingdao'da, "Ortak Geleceği Paylaşan Okyanuslar" başlığıyla düzenlenen 19. Batı Pasifik Donanma Sempozyumu'nda konuştu.

        Denizlerdeki sorunların soğuk savaş mantığıyla değil, diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Cang, "Çin, denizlerdeki anlaşmazlıkların ilgili ülkelerle doğrudan dostane istişarelerle barışçı yollardan çözülmesine daima bağlıdır ancak egemenliğinin bilerek ihlal edilmesi karşısında meşru haklarını koruyacak, makul dışı provokasyonlara karşı güçlü tedbirler alacaktır." dedi.

        REKLAM

        MAKUL DIŞI PROVOKASYONLARA KARŞI GÜÇLÜ TEDBİRLER

        Cang, Çin silahlı kuvvetlerinin ülkenin birliğini ve ulusal çıkarlarını savunacağını vurgulayarak, "Biz bela çıkaran taraf olmayacağız ama beladan da korkmayacağız." ifadesini kullandı.

        Cang'ın sözlerinin, Güney Çin Denizi'nde son dönemde Çin ile Filipinler arasında gerilimlerin arttığı bir dönemde ABD ve Filipinler'in bölgede yıllık Balikatan askeri tatbikatına başladığı günlere denk gelmesi dikkati çekti.

        1988'de Batı Pasifik'teki 29 ülkenin katılımıyla başlatılan Batı Pasifik Donanma Sempozyumu ikinci kez Çin'de düzenleniyor. Sempozyuma ABD, Rusya, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Fransa, İngiltere, Kamboçya, Şili, Hindistan, Endonezya ve Pakistan'ın aralarında olduğu ülkeler katılırken, üye ülke Filipinler'den herhangi bir temsilci yer almadı.

        GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

        Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

        Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

        Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

        ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları" (FONP) adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.

        Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti. Pekin yönetimi, kararı tanımadığını bildirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Habertürk Anasayfa