Çin Seddi filmi TV'de! Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Çin Seddi (The Great Wall) filmi, televizyon yayın akışında yerini alırken, izleyiciler yapımın konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. 2016 yılında vizyona giren film, tarihi ögeleri fantastik unsurlarla birleştirerek farklı bir anlatım sunuyor. Matt Damon'ın başrolde yer aldığı yapım, Çin Seddi etrafında şekillenen kurgu bir savaşı merkezine alıyor. İşte film hakkında merak edilenler...
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Vizyon tarihinden yıllar sonra televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Çin Seddi filmi, içeriğiyle dikkat çekiyor. Filmle ilgili olarak konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor gibi sorular gündeme geliyor. 2016 yapımı olan film, Çin Seddi’nin ardında yatan kurgusal bir tehdidi ve buna karşı verilen mücadeleyi ele alıyor. Detaylar haberimizde...
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ÇİN SEDDİ FİLMİNİN KONUSU
Çin Seddi filmi, Uzak Asya’ya barut bulmak ve Avrupa’ya götürmek amacıyla yola çıkan bir kervanın hikayesini anlatıyor. Ancak kervan, önce bir çetenin, ardından da gizemli ve korkutucu bir canavarın saldırısına uğrar. Bu saldırıdan yalnızca iki paralı asker, William Garin (Matt Damon) ve Pero Tovar (Pedro Pascal) sağ kurtulur. İkili, Çinli askerler tarafından esir alınarak Çin Seddi’ndeki bir askeri karargaha götürülür. Burada, karşılaştıkları canavarın “Taotie” adı verilen, her 60 yılda bir Çin Seddi’ne saldıran güçlü ve zeki yaratıklar olduğunu öğrenirler. William, canavarın bir kolunu koparmayı başarmış bir savaşçı olarak, Çinli askerlerle birlikte bu doğaüstü tehdide karşı mücadele etmeye başlar. Ancak barut arayışı, onun aklının bir köşesinde her zaman yer edinir.
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ÇİN SEDDİ FİLMİNİN OYUNCULARI
Matt Damon - William Garin
Jing Tian - Komutan Lin
Pedro Pascal - Pero Tovar
Willem Dafoe - Sir Ballard
Andy Lau - Wang
Zhang Hanyu - General Shao
Eddie Peng - General Wu
Lu Han - Peng Yong
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