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        Haberler Bilgi Magazin Çin Seddi filmi TV'de! Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çin Seddi filmi ne zaman çekildi?

        Çin Seddi filmi TV'de! Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Çin Seddi (The Great Wall) filmi, televizyon yayın akışında yerini alırken, izleyiciler yapımın konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. 2016 yılında vizyona giren film, tarihi ögeleri fantastik unsurlarla birleştirerek farklı bir anlatım sunuyor. Matt Damon'ın başrolde yer aldığı yapım, Çin Seddi etrafında şekillenen kurgu bir savaşı merkezine alıyor. İşte film hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 19:29 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:29
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        • 1

          Vizyon tarihinden yıllar sonra televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Çin Seddi filmi, içeriğiyle dikkat çekiyor. Filmle ilgili olarak konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor gibi sorular gündeme geliyor. 2016 yapımı olan film, Çin Seddi’nin ardında yatan kurgusal bir tehdidi ve buna karşı verilen mücadeleyi ele alıyor. Detaylar haberimizde...

        • 2

          ÇİN SEDDİ FİLMİNİN KONUSU

          Çin Seddi filmi, Uzak Asya’ya barut bulmak ve Avrupa’ya götürmek amacıyla yola çıkan bir kervanın hikayesini anlatıyor. Ancak kervan, önce bir çetenin, ardından da gizemli ve korkutucu bir canavarın saldırısına uğrar. Bu saldırıdan yalnızca iki paralı asker, William Garin (Matt Damon) ve Pero Tovar (Pedro Pascal) sağ kurtulur. İkili, Çinli askerler tarafından esir alınarak Çin Seddi’ndeki bir askeri karargaha götürülür. Burada, karşılaştıkları canavarın “Taotie” adı verilen, her 60 yılda bir Çin Seddi’ne saldıran güçlü ve zeki yaratıklar olduğunu öğrenirler. William, canavarın bir kolunu koparmayı başarmış bir savaşçı olarak, Çinli askerlerle birlikte bu doğaüstü tehdide karşı mücadele etmeye başlar. Ancak barut arayışı, onun aklının bir köşesinde her zaman yer edinir.

        • 3

          ÇİN SEDDİ FİLMİNİN OYUNCULARI

          Matt Damon - William Garin

          Jing Tian - Komutan Lin

          Pedro Pascal - Pero Tovar

          Willem Dafoe - Sir Ballard

          Andy Lau - Wang

          Zhang Hanyu - General Shao

          Eddie Peng - General Wu

          Lu Han - Peng Yong

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