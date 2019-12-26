Çin'den ABD'yi endişelendiren füze denemesi

HABERTURK.COM

Amerikan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun bu hafta denizaltılardan fırlatılabilen ve ABD topraklarının tamamını nükleer başlıkla vurma kapasitesine sahip olan JL-3 füzelerinden birisini başarıyla test ettiğini belirledi.

Washington Times gazetesinin haberine göre füze denemesi Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Bohai Denizi açıklarında gerçekleştirildi.

Füzenin uçuşu, ABD'nin istihbarat uydularınca test boyunca takip edildi.

Çin'in füze denemesinin, Kuzey Kore yönetiminin yeni geliştirdiği uzun menzilli füzeyi test etmeye hazırlandığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Gazete, Çin'in JL-3 füzesini son iki yılda en az dört kez test ettiğini vurguladı.