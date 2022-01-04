Çin'in 'yapay güneş'inde yeni rekor

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Çin'in 'yapay güneş'i olarak adlandırılan nükleer füzyon reaktörü 17 dakika boyunca güneşin 5 katı daha fazla sıcaklığa ulaşarak rekor kırdı.

Xinhua Haber Ajansı, 'yapay güneş' olarak bilinen Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak'ın (EAST) deneyler sırasında 70.000.000C sıcaklığa ulaştığını bildirdi.

Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olan Gong Xianzu, çalışmanın başarısına ilişkin, "Son operasyon, bir füzyon reaktörünün çalıştırılması ve başarısına yönelik sağlam bilimsel bir temel oluşturuyor" dedi.

EAST projesi, güneş ve diğer yıldızlarda meydana gelen reaksiyonları taklit ederek neredeyse sınırsız temiz enerji sağlayabilecek bir teknoloji geliştirmeyi amaçlıyor. Deneyler, Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de yapılıyor.

Proje Çin'e bugüne kadar 943 milyar dolar'a mal olurken, deneyin Haziran'a kadar sürdürülmesi bekleniyor.