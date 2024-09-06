Çin'in güneyini son on yılın en güçlü tayfunu vurdu, önlem olarak 400 bini aşkın kişi tahliye edildi

Getty Images Tayfun Yagi yaklaşırken, Çin'in Guangdong eyaletindeki Huizhou'daki kara bulutlar (5 Eylül 2024)

Çin’in güneyi son on yılın en güçlü tayfunu nedeniyle rüzgar ve şiddetli yağışlarla karşı karşıya. 400 bini aşkın bölge sakini anakaranın güneyindeki turistik Hainan adasından önlem olarak tahliye edildi.

Meteorologlara göre Yagi, Çin'in Hainan ve Guangdong bölgelerinde "feci" yıkıma yol açabilir. Guangdong, 126 milyon sakiniyle ülkenin en kalabalık bölgesi.

Yerel saat ile 16:20 civarı Hainan'da karaya vuran süper tayfun Yagi'nin, ülkenin güneyinde etkili olması bekleniyor. Okulların kapatıldığı bölgede iki gündür tren, otobüs ve gemi seferleri ve uçuşlar erteleniyor.

Hint-Pasifik Tropikal Siklon Uyarı Merkezi tarafından Perşembe günü yapılan bir uyarıda, Yagi'nin "potansiyel olarak feci" bir şekilde karaya vuracak "aşırı tehlikeli ve güçlü" bir süper tayfun olduğu ifade edildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) verilerine göre tayfun, kategori dört şiddetinde bir kasırgaya eş değer durumda.