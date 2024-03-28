Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı: İki ülke çözüm için bir kez daha görüştü

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı: İki ülke çözüm için bir kez daha görüştü

REKLAM advertisement1

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan'la sınır anlaşmazlıklarının çözümü için yürütülen Çin-Hindistan Sınır Sorunları Danışma ve Eşgüdüm Çalışma Mekanizması'nın 29. toplantısının başkent Pekin'de yapıldığı bildirildi.

Toplantıya iki ülkenin dışişleri, savunma, göçmenlik ve diğer bakanlıklarından yetkililerin katıldığı açıklandı.

Görüşmede, "sınırdaki durumun olağan idare ve kontrol safhasına geçmesini sağlamak üzere iki tarafın da kabul edeceği bir planın en kısa zamanda hazırlanması konusunda mutabakata varıldığı" belirtildi.

Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı Haberi Görüntüle Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da "Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı sektöründeki kalan sorunların çözülmesi ve karşılıklı çekilmenin tamamlanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu" kaydedildi. REKLAM İki ülkenin açıklamalarında, tarafların sınır bölgesinde barış ve huzurun sürdürülmesi için diplomatik ve askeri kanallardan düzenli iletişimin sürdürülmesinin önemine işaret edildi. ÇİN-HİNDİSTAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor. Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor. Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.