ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sırasında açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Pekin'i rahatsız edenler cezalandırılacak" açıklamasında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin ile ABD gerilimi yükseltirken Çin'den yeni bir açıklama geldi.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti sürdüğü sırada konuşan Çin Dışişleri Bakanı Yi, "Bu tam bir komedi. ABD, sözde 'demokrasi' tanımı altında Çin'in egemenliğini ihlal ediyor." dedi.

Çin devlet medyasının aktardığı habere göre, Yi, "Pekin'i rahatsız edenler cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.