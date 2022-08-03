Pelosi neden Tayvan'a gitti?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin beraberindeki heyet ile Tayvan'ı ziyaret etmesi ABD-Çin arasındaki tansiyonu yükseltti. Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a giden Pelosi, Washington Post'a "Neden Tayvan'a giden kongre heyetine liderlik ediyorum?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Pelosi'nin yazısından öne çıkanlar şöyle;
"43 yıl kadar önce, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ezici bir çoğunlukla, Asya Pasifik'teki ABD dış politikasının en önemli sütunlarından biri olan Tayvan İlişkileri Yasası'nı onayladı.
Tayvan İlişkileri Yasası, ABD'nin Tayvan'a olan demokratik bağlılığını ortaya koydu ve hızla önemli bir ortaklığa dönüşecek ekonomik, diplomatik bir ilişkinin çerçevesini sağladı. Ortak çıkarlara ve değerlere dayanan derin bir dostluğu teşvik etti. Ve ABD Tayvan'ın savunmasını desteklemek için ciddi bir yemin etti.
Bugün Amerika bu yemini hatırlamalıdır. Bir dayanıklılık adası olan Tayvan'ın yanında durmalıyız.
Son yıllarda Pekin, Tayvan ile gerilimleri çarpıcı biçimde artırdı. Çin, Tayvan'ın hava savunma bölgesinin yakınında ve hatta üzerinde bombardıman uçakları, savaş uçakları ve gözetleme uçakları devriyelerini artırdı. Bu, ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusunun "muhtemelen Tayvan'ı birleştirmek için beklenmedik bir duruma hazırlandığı" sonucuna varmasına yol açtı.
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızlanan saldırganlığı karşısında, kongre heyetimizin ziyareti, ABD'nin demokratik ortağı olan Tayvan'ın kendisini ve özgürlüğünü savunurken yanında durduğunun açık bir ifadesi olarak görülmelidir.
Ziyaretimiz, karşılıklı güvenlik, ekonomik ortaklık ve demokratik yönetime odaklanan Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya dahil olmak üzere Pasifik'e yaptığımız daha geniş gezimizin bir parçası.
Tayvanlı ortaklarımızla yaptığımız görüşmeler, adaya desteğimizi yeniden teyit etmeye ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı geliştirmeye odaklanacak.
Çin'in Tayvan'ı ve demokrasisini tehdit etmeye devam etmesine seyirci kalamayız. Tayvan'a seyahat ederek demokrasiye olan bağlılığımızı onurlandırıyoruz. Tayvan'ın ve tüm demokrasilerin özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini yeniden teyit ediyoruz."
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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