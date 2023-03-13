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Çin Devlet Başkanı Jinping, gelecek hafta Rusya'yı ziyaret edecek

Çin Devlet Başkanı Jinping'in önümüzdeki hafta Moskova'ya ziyaret gerçekleştirmesi ve Rus lider Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Giriş: 13.03.2023 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
Çin Devlet Başkanı Jinping, gelecek hafta Rusya'yı ziyaret edecek
HABERTURK.COM

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitmeyi planlıyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, ziyaretin daha önce planlanandan daha erken olacağını söyledi ve gelecek hafta ziyaretin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Ziyaret planları Ukrayna'da şüpheyle karşılandı. Batı'da ise Çin'in Rusya'ya diplomatik destek verdiği belirtilerek tepki gösterildi.

Wall Street Journal geçen ay Nisan ya da Mayıs başında Çin tarafından Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirilebileceğini bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Reuters'ın konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi. Kremlin ise yorum yapmayı reddetti.

Jinping, göreve geldiğinden bu yana Putin ile 39 kez yüz yüze görüştü. Jinping, en son Eylül ayında Orta Doğu'da düzenlenen bir zirvede Putin ile bir araya gelmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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