Çin Tayvan'da yeniden tatbikata başladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretten 12 gün sonra, ABD'den üst düzey bir heyet daha Tayvan'a gitti.
Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Massachusetts Senatörü Edward Markey’nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin 2 günlük ziyaret için dün akşam saatlerinde Tayvan’a ulaştığını açıkladı. Ülkedeki temaslarına başlayan heyet, bugün Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile de bir araya geldi.
ÇİN'DEN TEPKİ GELDİ
ABD heyetinin Tayvan'a ziyaretine sert tepki gösteren Çin, Tayvan Boğazı'nda yeniden tatbikat başlattı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alan Komutanlığı’nın, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında müşterek muharebeye hazırlık ve hakiki savaş tatbikatı başlattığı duyuruldu.
Doğu Harekat Alan Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, komutanlığın Çin’in ulusal egemenliği ile Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı.
"ÇİN SAVAŞ HAZIRLIĞINI SÜRDÜRECEK"
Bu ziyaretin Çin’in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, "PLA, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan her tür ayrılıkçı girişimi ve dış müdahaleyi durdurmak için eğitimlerini ve savaş hazırlıklarını sürdürecek. Tatbikat, Tayvan Boğazı’ndaki istikrarı baltalayan ABD ve Tayvan’a karşı bir caydırıcılık eylemidir" dedi.
ABD heyetinin ziyaretine karşı çıktıklarını ve Tayvan meselesinde hiçbir dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Qian, "Çin’in yeniden birleşmesini engellemeye çalışan her tür girişim başarısızlığa mahkumdur’’ diye konuştu.
"ABD'Yİ TEK ÇİN İLKESİNE UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ"
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, ABD kongre üyelerinin Tayvan'a yaptıkları ziyaretin Tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiği ve dışarıya yanlış mesajlar verdiği belirtildi.
Tek Çin ilkesinin, Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin siyasi temelini oluşturduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Çin, ABD'yi Tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki üç ortak bildiriye uymaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.
Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da, Çin'in ABD ile Tayvan arasındaki her türlü resmi temasa karşı olduğuna işaret edilerek, ABD’nin provokasyonlarına sert tedbirlerle yanıt verileceği belirtildi. Büyükelçilik Sözcüsü Liu Pengyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayvan Boğazı’ndaki mevcut tansiyonun sorumlusu olan ABD, kongre üyelerinin ziyaretinin sonuçlarına da katlanmalıdır" dedi.
PELOSI'NİN TAYVAN ZİYARETİ GERGİNLİĞE SEBEP OLMUŞTU
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Asya gezisi kapsamında Pekin’in tüm uyarılarına rağmen 2 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmişti.
Çin ordusu, ziyarete tepki olarak, Tayvan Boğazı ve çevresinde gerçek mühimmatlı tatbikatlar düzenlemişti. Çin yönetimi ayrıca Pelosi’ye yaptırım uygulama kararı almış, Çin ve ABD’nin savunma bakanlıkları ve orduları arasındaki istişareleri durdurmuştu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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