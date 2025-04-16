Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Çin'den Malezya'ya ekonomi alanında birlikte direnme çağrısı | Dış Haberler

        Çin'den Malezya'ya ekonomi alanında birlikte direnme çağrısı

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin gümrük tarifeleri uyguladığı ekonomik ortamda, Malezya'ya ekonomik ayrışmaya karşı birlikte direnme çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:42 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den Malezya'ya direnme çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin "karşılıklı tarifler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkesinin önemli ticaret ortaklarından Malezya'ya, ekonomik ayrışmaya ve tedarik zincirlerini koparmaya yönelik eğilimlere birlikte direnme çağrısında bulundu.

        Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, Malezya ziyareti kapsamında Başbakan Enver İbrahim ile bir araya geldi.

        ABD'yi tarife politikası nedeniyle üstü örtülü olarak eleştiren Şi, Malezya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) dönem başkanlığının ana temasını "kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik" olarak belirlemesinin mevcut duruma ilişkin derin bir kavrayışa işaret ettiğini belirtti.

        REKLAM

        Şi, Çin ve Malezya'nın jeopolitik cepheleşmeye, tek taraflılık ve korumacılık eğilimlerine birlikte karşı çıkması gerektiğini belirterek, "Çin, ekonomik ayrışmaya, tedarik zincirlerini koparma, yüksek çitli küçük bahçelere ve aşırı tarifelere açıklık, kapsayıcılık ve dayanışma ile direnmek için bölge ülkeleri ile birlikte çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

        Çin lideri, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncelleyen protokolün en kısa zamanda imzalanması çağrısında bulundu.

        Şi'nin, ABD'nin ekonomik güvenlik gerekçesiyle belirli alanlarda işbirliğini dar bir grup ülkeyle sınırlama yaklaşımını ifade eden "yüksek çitli küçük bahçe" stratejisine gönderme yapması dikkati çekti.

        "Yeni tip bir liderliğin örneğini veriyor"

        Başbakan Enver de Malezya'nın Çin'i önemli bir ortak olarak gördüğünü ve Malezyalıların Şi'nin liderliğini takdir ettiğini belirterek, "Devlet Başkanı Şi, yeni tip bir liderliğin örneğini veriyor. Büyümeden, yatırımdan, ekonomik ilerlemeden, insanları yoksulluktan kurtarmaktan bahsediyor ve daha önemlisi paylaşılan refahtan ve uygarlıkların diyaloğundan... Bugün bunları dile getiren modern bir lidere rastlamak güç." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Malezya'nın Çin ile stratejik işbirliğini derinleştirmeye ve siyasi güveni pekiştirmeye hazır olduğunu vurgulayan Enver, ikili ticareti geliştirmeyi, Çin şirketlerinin Malezya'da iş ve yatırım yapmasını, dijital ekonomi, yeşil ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen teknolojilerde Malezya ile işbirliğini geliştirmesini istediklerini kaydetti.

        Liderlerin görüşmesinin ardından iki ülke arasında Konfüçyüs ve İslam Uygarlıkları Diyaloğu, dijital ekonomi, hizmetler ticareti, "İki Ülke İki Park" projesi, ortak laboratuvarlar, yapay zeka, demir yolları, fikri mülkiyet hakları, tarım ürünleri ticareti, karşılıklı vize serbestisi, dev pandaların korunması dahil 30'dan fazla işbirliği mutabakatı imzalandı.

        Taraflar, ayrıca, ikili ilişkileri "Ortak Geleceği Paylaşan Yüksek Düzeyli Stratejik Çin-Malezya Topluluğu" hedefiyle geliştirme konusunda ortak açıklama yayımladı.

        ABD ile Çin arasında ticaret restleşmesi

        Çin Devlet Başkanı Şi, ABD ile ticari gerilimlerin arttığı kritik bir dönemde ülkesinin önemli ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya ülkelerine ziyaretlerde bulunuyor. Şi, 3 ülkeyi kapsayan turunda Vietnam ve Malezya'nın ardından Kamboçya'yı ziyaret edecek.

        REKLAM

        Şi'nin ziyaretlerinin, ABD Başkanı Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında gümrük vergisi artışlarını duyurmasının ardından ABD ve Çin arasında yaşanan tarife restleşmesine denk gelmesi dikkati çekiyor.

        Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki veren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

        Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

        Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.

        ABD, karşılıklı tarifeler kapsamında Malezya'ya da ek yüzde 24 gümrük vergisi getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Habertürk Anasayfa