Çin'den Filistin'e "Gazze ve Batı Şeria" desteği

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) şubat ayı dönem başkanlığını yürüten Çin, "Uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi" gündem maddesi kapsamında "Çok taraflılığın uygulanması, küresel yönetişimin reformu ve iyileştirilmesi" konusunda üst düzey toplantı düzenledi.

AA'nın haberine göre; toplantıda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang, Orta Doğu'daki durumu "gergin ve kırılgan" olarak nitelendirerek, "Gazze ve Batı Şeria, Filistin halkının ana vatanıdır, siyasi uzlaşmalarda pazarlık kozu değildir." ifadesini kullandı.

REKLAM advertisement1

Vang, Filistin-İsrail konusunda iki devletli çözümün gerekliliğine işaret ederek, bunun yalnızca Filistin'e değil, tüm Orta Doğu'ya "adil ve kalıcı çözüm" getireceğini vurguladı.

REKLAM

BM'yi çok taraflılığı yeniden canlandırmaya ve küresel yönetişimi yeniden düzenlemeye çağıran Vang, BMGK'nin misyonuna vurgu yaparak, "Güvenlik Konseyi dar görüşlü jeopolitik düşüncelerin üstüne çıkmalı, dayanışma ve işbirliği ruhunu savunmalı, BM tüzüğü tarafından verilen görevleri yerine getirmeli ve uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesinde rolünü etkili şekilde oynamalı." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed Ishak Dar da BMGK'nin "daha demokratik, temsili ve hesap verebilir hale gelmesi" gerektiğinin altını çizdi.

Dar, Gazze konusunda da yürürlükte olan mevcut ateşkesi "umut ışığı" olarak nitelendirerek, "Anlaşmanın tüm aşamalarının tam olarak uygulanmasını, kalıcı ateşkese ve iki devletli çözüme doğru kapsayıcı siyasi sürece yol açmasını umuyoruz. Ayrıca Gazze'nin en erken yeniden inşasını dört gözle bekliyoruz. Filistin halkının ana vatanlarından herhangi bir şekilde yerinden edilmesine karşıyız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.