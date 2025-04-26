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        Haberler Dünya Çin'den Donald Trump'ın görüşme açıklamalarına yalanlama gelmeye devam ediyor | Dış Haberler

        Çin'den Donald Trump'ın görüşme açıklamalarına yalanlama gelmeye devam ediyor

        Çin'in Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le görüşüyoruz açıklamalarına yalanlama geldi. Çin tarafı "ABD ile, tarifeler konusunda anlaşmaya varmak bir tarafa herhangi bir istişare veya müzakere yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:29 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:29
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        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
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        Çin'in Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, tarafların tarifeler konusunda müzakere içinde oldukları iddiasının "tamamen yanıltıcı" olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Çin ve ABD, tarifeler konusunda anlaşmaya varmak bir tarafa herhangi bir istişare veya müzakere yapmamıştır." ifadesine yer verildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, dün Time dergisine verdiği mülakatta ve ardından Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping​​​​​​​ ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

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        Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

        Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

        Trump'ın "görüşmeler aktif" iddiası

        ABD Başkanı Trump, 23 Nisan'da Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda "görüşmelerin aktif olduğunu" söylemişti.

        Çin Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, dün Trump'ın iddiasını yalanlayan açıklamalar yapmıştı.

        ABD Başkanı, buna rağmen müzakerelerin devam ettiği iddiasını yinelemişti.

        Pekin yönetimi, Washington'ı müzakereler konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir, temsilîdir.

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