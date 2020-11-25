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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Biden’a gönderdiği tebrik mesajında Çin ile ABD ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Xi Jinping mesajında, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesinin ilerletilmesinin iki ülkenin de çıkarına olduğu gibi, dünyanın beklentilerine de uyduğunu kaydetti.

Xi, "İki ülkenin de çatışmama, zıtlaşmama, karşılıklı saygı ve kazan-kazan iş birliğini sürdürmesini, çatışmaları yönetmesini ve kontrol etmesini, Çin-ABD ilişkilerini sağlıklı ve istikrarlı bir yolda ilerletmesini ve küresel barış ve kalkınma davasının her iki ülke ve uluslararası toplum ile birlikte geliştirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan’ın da ABD’nin Başkan Yardımcısı olarak seçilen Kamala Harris’i tebrik ettiği bildirildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, Çin’in Joe Biden ile Kamala Harris’i tebrik ettiği belirtilmiş, ancak Çin’in lider kadrosunun kutlama için resmi sonuçları beklediği kaydedilmişti.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da içinde olduğu birçok dünya lideri, Biden'ı 7 Kasım'da tebrik etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 10 Kasım'da kutlamıştı.

ABD yaklaşık 2018'den beri Çin ile tüm dünya ekonomisini etkisi altına alan sert bir ticaret savaşı sürdürüyordu. Çin'i ABD şirketlerinin aleyhine, adil olmayan ticari faaliyetlerde bulunmakla ve fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçlayan Trump Çin'den ABD'ye yapılan ihracatların büyük kısmını etkileyen bir dizi gümrük vergisi hayata geçirmişti. Pekin de ABD ürünlerine karşı gümrük vergileri koyarak bu adıma yanıt vermişti.