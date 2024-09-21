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        Haberler Dünya Çin'deki hayvanat bahçesi itiraf etti! Pandaların boyanan köpekler olduğu ortaya çıktı | Dış Haberler

        Çin'deki hayvanat bahçesi itiraf etti! Pandaların boyanan köpekler olduğu ortaya çıktı

        Çin'deki bir hayvanat bahçesi, yıllardır hayvanat bahçesinde bulunan iki "sözde" pandanın aslında boyanmış köpekler olduğunu itiraf etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:00
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        'Pandalar' köpek çıktı!
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        Çin'deki bir hayvanat bahçesi, yıllardır hayvanat bahçesinde bulunan iki "sözde" pandanın aslında boyanmış köpekler olduğunu itiraf etti.

        Ülkenin sevilen hayvanına benzeyecek şekilde boyanmış tüylü Chow Chow köpekleri, güney Guangdong eyaletindeki hayvanat bahçesini ziyaret eden bir ziyaretçinin çektiği videoda görüldü.

        Pazartesi günü Çin'in TikTok versiyonu olan Douyin'de yayınlanan video viral oldu, 1 milyonu aşkın kişi tarafından paylaşıldı.

        Hayvanat bahçesinin müdürü, köpeklerin hayvanat bahçesinde çok ziyaretçi topladığını belirterek, "Adımızdan da anlaşılacağı gibi, biz 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'yiz. Bunlar, (pandalar olarak) boyanan Chow Chow köpekleri, çünkü bu bizim uzmanlık alanlarımızın bir parçası." dedi.

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        BU İLK KEZ OLMUYOR

        Çin'de köpeklerin pandalara veya diğer vahşi hayvanlara benzeyecek şekilde boyanması ilk kez olmuyor.

        Mayıs ayında, doğu Jiangsu eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde iki köpeğin pandalara benzeyecek şekilde boyandığının anlaşılması tepkilere yol açmıştı. Eleştirilerin ardından hayvanat bahçesi köpekleri boyadığını kabul etmişti.

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