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Çin'de tekrar getirilen Kovid-19 kısıtlamalarına tepki artıyor: Protestolar birçok şehre yayıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede "sıfır vaka" politikasının benimsendiği Çin'de vakaların tekrar artışa geçmesiyle sıkı tedbirler geri getirildi. Karantina önlemlerini protesto eden yüzlerce kişi Şanghay'da sokağa çıkarken, ülke çapında protestolar başladı

Giriş: 28.11.2022 - 07:45 | Güncelleme: ABONE OL
ÇİN'DE KISITLAMA İSYANI! Son dakika: Covid-19 protestoları birçok şehre yayıldı
Çin'de gerginlik artıyor!
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AA / HABERTURK.COM

Çin'in katı Kovid kısıtlamalarına yönelik protestolar üçüncü gününde alevlenip birkaç şehre yayılırken, Şanghay'da yüzlerce protestocu ve polis karşı karşıya geldi.

Pandeminin başlangıcından yaklaşık üç yıl sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in imzası olan sıfır Kovid politikasına ilişkin hayal kırıklığı artarken, Çin'de son on yılda yaşanmamış bir protesto dalgası başladı.

PROTESTOLAR BİRÇOK ŞEHRE YAYILDI

Geçen hafta Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke genelinde artıyor. Protestolar Pazar günü Şanghay, Pekin, Chengdu, Wuhan ve Guangzhou gibi şehirlerde gerçekleşti.

Protestocular, "Biz sadece temel insan haklarımızı istiyoruz. Test yaptırmadan evlerimizden çıkamıyoruz." sloganları attı.

Guardian'da yer alan habere göre, protestolara katılan bir kişi, "Buradaki insanlar şiddet yanlısı değil ama polis onları sebepsiz yere tutukluyor." dedi.

Cumartesi günü, Şangay'daki insanlar "PCR testi yok, özgürlük istiyoruz! Özgürlük! Özgürlük!" sloganlarıyla bağırdı.

Ülkede 40 bin 347 vaka tespit edilmesiyle günlük yeni bir rekor yaşandı.

"SIFIR VAKA" POLİTİKASI

Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin, vaka sayısı nüfusuna oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Dünyanın ülkeleri virüsle belirli uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu tedbirleri sürdürmekte ısrar ediyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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