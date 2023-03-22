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Çin'de 'kum fırtınası' uyarısı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde yılın en yoğun kum fırtınalarının beklendiği bildirildi.

Giriş: 22.03.2023 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
Çin'de 'kum fırtınası' uyarısı
AA

Açıklamada, Sincan Uygur, Ningxia Hui ve İç Moğolistan Özerk Bölgeleri, Çinghay, Gansu, Şaanşi, Şanşi, Hıbey, Liaoning, Cilin ve Heylonciang eyaletleri ile başkent Pekin ve Tiencin şehirlerinin kum fırtınalarından etkileneceği belirtildi.

Açıklama, Pekin-Tiencin-Hıbey bölgesi için bu yıl yapılan 3. kum fırtınası uyarısı oldu.

Meteorologlar, kuzey çölleri ve steplerinin kış aylarında yetersiz yağış alması nedeniyle yer yüzeyinde biriken kum ve tozun, bahar aylarında güney bölgelerinin erken ısınmasıyla kuzeyden güneye esen rüzgarlarla taşınarak kum fırtınalarına sebep olduğunu kaydetti.

Hava kirliliği "zehirli" seviyede

Başkent Pekin'de, kum fırtınası nedeniyle hava kirliliği kritik seviyelere yükseldi.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliğindeki ölçüm istasyonunun verilerine göre, hava kirliliğine yol açan 2,5 mikrondan küçük parçacık miktarını gösteren "PM2.5" yoğunluğu, bu sabah itibarıyla 318'e, 10 mikrondan küçük parçacık miktarını gösteren "PM10" yoğunluğu 999'a çıktı.

Uluslararası Hava Kalitesi Endeksine göre, söz konusu seviyeler, insan sağlığı açısından "zehirli" kategorisinde hava kirliliğine işaret ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yıllık ortalama 5 mikrogramın üzerindeki PM2.5 yoğunluğunu "insan sağlığına zararlı" kabul ederken, bu değerin üzerindeki hava kirliliğine maruz kalmanın solunum ve kalp damar hastalıklarına yol açabileceği uyarısı yapıyor.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.

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