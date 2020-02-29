29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, cuma günü ülke genelindeki korona vakası sayısının önceki güne göre 100 kişi artarak 427 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Vakaların sadece 4’ünün salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinin dışında görüldüğü belirtildi. Komisyon, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 79 bin 251’e, taburcu edilen kişi sayısının ise 39 bin 2’ye çıktığı bilgisini verdi.
Öte yandan, Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı veriler, koronavirüs salgınının Çin ekonomisine getirdiği etkileri ortaya koydu. Üretimde satın alma yöneticileri endeksi (PMI),35.7 düzeyine indi. Endeks, ocak ayında 50 düzeyindeydi.
Resmî veriler, Çin’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin sadece yüzde 30’unun üretim faaliyetlerine devam ettiğini gösterdi.
GÜNEY KORE'DE GÜNLÜK VAKA SAYISI ÇİN'DEN FAZLA
Güney Kore, günlük bazda vaka sayısında art arda üç gündür Çin’i geride bıraktı. Güney Kore’de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Ülkede dün 594 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı ise 2 bin 931’e çıktı.
Yeni vakaların 476’sının Daegu kentinde ve Shincheonji kilisesiyle ilişkili olduğu, kentteki toplam vaka sayısının 2 bini geçtiği aktarıldı. 2.5 milyon nüfusa sahip kentteki vakalar, ülke toplamının yüzde 70’ten fazlasını oluşturuyor.
Öte yandan İran’da can kaybı ve vaka sayılarındaki artış sürüyor. Ülkede koronavirüs salgının ölü sayısı 34’e, vaka sayısı ise 388’e yükseldi.
İtalya’da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e, vaka sayısı ise 888’e çıktı.
Şu ana kadar dünya genelinde meydana gelen yeni koronavirüs salgını kaynaklı toplam can kaybı sayısı 2 bin 923’e ulaştı.
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