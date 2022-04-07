Çin'de düşen yolcu uçağına ilişkin yeni iddialar

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China Eastern Havayolları'nın 5735 sefer sayılı uçuş, herhangi bir hava sorunu olmamasına rağmen geçtiğimiz ay düşmüştü. Çin'in en deneyimli havacılarından biri de kokpitteki üç pilot arasındaydı.

Hava trafik kontrolörleri, cevapsız kalan aramalar yaptı. Pilotlar acil durum mesajı göndermedi. Uçak bir dakikadan daha kısa bir sürede 20.000 fitten 7.400 fite düştü. Ardından, bambu bahçeleri ve muz ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana düşmeden önce son kez, yaklaşık 15 saniyede 1.200 fit irtifa kazandı. Ancak bu son hamle uçağın düşmesini engelleyemedi.

Paylaşılan görüntülere göre uçak düşmeden önce neredeyse tam olarak dikeydi ve iki kanat ucu parçası yedi mil uzağa düştü.

Cumartesi günü gelen ABD'den yedi kişilik bir ekip de dahil olmak üzere müfettişler, uçağın 132 kişinin tamamını öldürmeden önce, son dakikalarda neler olduğunu anlamak için çabalıyorlar.

50 BİNE YAKIN PARÇA BULUNDU

New York Times'ın özel haberine göre, Çin'in on yıldan bu yana gördüğü en kötü hava felaketi daha da gizemli görünüyor çünkü uçak 90 derecelik bir açıyla olağanüstü yüksek çarpma hızıyla düştü. Geçen haftaki arama çalışmalarının sonunda kurtarma ekipleri, enkazdan 49.117 parça çıkardıklarını söyledi.

Öte yandan Çin ayrıca bilgi üzerinde alışılmadık derecede sıkı bir tutum sergiliyor ve tartışmalar ile çevrimiçi spekülasyonları sansürlüyor. Çinli yetkililer, ayrıca kazayla ilgili bilgilerin çoğunu yakından takip etti. Mağdurların aileleri, gazetecilerle konuşmamaları veya protesto gösterileri düzenlememeleri için izlendi. Hong Kong'da devlete ait bir gazete isimleri verse de pilotların isimleri resmi olarak açıklanmadı.

Kara kutular normal şartlarda çarpışmalara dayanacak şekilde tasarlanmıştır, ancak uzmanlar bunun şiddetli etkisinin kayıt cihazlarına bazı verilerin kaybolduğu noktaya kadar zarar vermiş olabileceğini söylüyor. Dikey düşüş ve şiddetli çarpma nedeniyle kara kutular toprağın 1,5 metre altında bulundu ve ancak itfaiyeciler üstündeki büyük bir ağaç kökünü kaldırdıktan sonra çıkarabildi.

ÇİN'DE GÜVENLİK TARTIŞMALARI

Trajedi, üçüncü dönem için aday olacak olan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için oldukça önemli bir yılda ülkenin uçuş güvenliği sicili hakkında soruları gündeme getirdi. China Eastern ve yan kuruluşları, toplam filolarının üçte birini oluşturan 223 Boeing 737-800 jetini güvenlik kontrolleri için askıya aldı.

Aramayı denetleyen yetkililer, motorların parçaları ve iniş takımları da dahil olmak üzere bazı önemli uçak bileşenlerini kurtardıklarını söyledi. Hava trafik kontrol radarlarından alınan verileri de kullanarak uçağın uçuş yolunu yeniden oluşturmaya ve uçağa hangi bagajların konulduğuna dair olası ipuçlarını incelemeye çalışıyor.

Yetkililer, küresel bir anlaşma olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi tarafından belirlenen zaman çizelgelerine uygun olarak, kazadan sonraki 30 gün içinde ön sonuçları açıklayacaklarını taahhüt ettiler. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'li müfettişlere Cumartesi günü Çin'e geldiklerinde uzun karantina prosedürlerinin uygulanmasın gerekmediğini söyledi. Bunun yerine, ekibin doğrudan kaza yerine gitmesine izin verildi.

"UÇAKTA DUMAN GÖRÜNMÜYOR"

Devlet medyasında kazayla ilgili haberler sınırlı kaldı. Yalnızca devlete ait bir yayın kanalı olan Jinan Daily'de olay mahallinin yakınındaki çiftçilerle röportaj yapıldı ve bir görgü tanığı uçaktan siyah duman çıktığını ve bir başkası ise beyaz duman gördüğünü anlattı. Ancak uzakta bir madendeki güvenlik kamerası, uçağın dikey inişinin son saniyelerini kaydetti ve bu görüntülerde hiç duman görünmüyordu. Emekli bir havayolu üst mühendisi, Boeing teknik danışmanı olan ve Avustralya'da bir araştırma ve geliştirme şirketi olan Aerospace Developments'ın genel müdürü Peter Marosszeky, "Bununla hiçbir şey gerçekten mantıklı görünmüyor" dedi.

Hava kazası uzmanları, tipik olarak, havada çarpışma, patlama, mekanik problemler veya pilot intiharı belirtileri için soruşturmadan sızan ayrıntıları inceliyor. Uzmanlar, neredeyse tüm uçağın tek bir yere düştüğünü ve bunun terörist saldırı olasılığını azalttığını söyledi. Kazanın meydana geldiği Guangxi bölgesinin itfaiye şefi Zheng Xi'ye göre, enkaz üzerinde patlayıcı kalıntısı da bulunamadı.

PİLOT İNTİHARI MI?

Emekli bir N.T.S.B olan John Goglia ve havacılık uzmanları, özellikle uçağın çarpma anında dikey konumuna odaklandı. Havacılık ekipmanı tedarikçileri için Hong Kong merkezli bir ticaret grubu olan Aerospace Forum Asia'nın başkanı Martin Craigs ise kazada uçağın neredeyse mükemmel bir şekilde aşağı doğru uçmasının sürece aslında yardımcı olduğunu söyledi. Craigs "Açıkça terör saldırısı veya bomba değil. Ancak kasıtlı bir kaza olasılığını dışlamıyoruz. Hiçbir şey göz ardı edilmemeli - unutmayın, bir pilot birkaç yıl önce kasıtlı olarak bir uçağı Alpler'e uçurdu" diyerek 2015'te 150 kişiyi taşıyan Germanwings pilotunun intiharı sonucu gerçekleşen kazayı hatırlattı.

Yerel basın da düşen yolcu uçağı ile ilgili bazı ayrıntıları paylaştı. Uçağın dik bir şekilde düşmesinin nedenine ilişkin haberlerde, pilotun intihar etmek için uçağı düşürdüğü vurgulandı.

Haberlerde Çinli yetkililerin özellikle pilotların kimliğine dair bilgi vermekten kaçınmasının da bu iddiaları güçlendirdiği ifade edildi.