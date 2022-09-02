Çin'de bir kentte karantina ilan edildi

Çin'de Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehri, artan COVID-19 vakaları nedeniyle kapanmaya gitti. Çıngdu, Guangdong eyaletindeki Şıncın'ın ardından bu hafta karantina uygulamaya başlayan ikinci büyük şehir oldu.
Yönetimden yapılan açıklamada, 21 milyonluk şehirde dün akşam saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanırken 4 gün boyunca toplu test yapılacağı bildirdi.
Vatandaşların testler dışında evlerinden çıkmamaları istenirken, her aileden bir bireye günlük alışveriş için izin verileceği kaydedildi.
Şehirde zorunlu ihtiyaçları karşılayan süpermarketler, eczaneler ve dağıtım şirketleri dışında tüm işletmeler geçici olarak kapatıldı, restoranların sipariş dışında hizmet vermesi yasaklandı.
Tedbirler nedeniyle, güz dönemine 1 Eylül'de başlaması planlanan okulların açılışı süresiz ertelendi.
Şehre giriş çıkışlara da kısıtlama getirilirken kentin iki ana havaalanında 1000'e yakın uçuş iptal edildi.
Japon otomotiv şirketi Toyota, ABD'li çip üreticisi Intel ve elektronik ürün imalatçısı Foxconn gibi uluslararası şirketlerin fabrikalarının bulunduğu kentteki kapanmanın kritik sanayi kollarında tedarik zincirini olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Güneybatı Çin'in önemli sanayi ve ticaret merkezi olan kentteki kapanma, bahar aylarında Şanghay'da uygulanan kapanmanın ardından etkilediği nüfus grubu açısından en geniş çaplı karantina tedbiri oldu.
Çıngdu'da 25 Ağustos'tan bu yana 766 COVID-19 vakası tespit edilmişti.
10 İLÇENİN 7'SİNDE KAPANMA TEDBİRLERİ
Öte yandan, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde hafta başında iki ilçede uygulanmaya başlanan karantina tedbirleri, 10 ilçenin 7'sine genişletildi.
Kentteki ofis ve iş yerlerinin büyük bölümü faaliyetlerini durdurdu. Hafta başında Futien ilçesinin Huaçiangbey semtindeki dünyanın en büyük elektronik toptancı pazarı olan iş yeri kompleksi kapatılmıştı.
"Çin'in silikon vadisi" olarak anılan, teknoloji endüstrisinin merkezi Şıncın, telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei, çip üreticisi SMIC, elektrikli araç üreticisi BYD, elektronik ürün imalatçısı Foxconn ve internet devi Tencent gibi ülkenin en büyük şirketlerine ev sahipliği yapıyor.
Şehir yönetimi, yeni açıklanan tedbirler kapsamında, Huawei, SMIC ve Foxconn'a üretim faaliyetlerini bir hafta süreyle "kapalı devre" yürütmeleri ve çalışanların hareketlerini kısıtlamaları talimatı vermişti.
Çin'in en büyük 4. şehri olan, yaklaşık 17,5 milyon nüfuslu kentte 28 Ağustos'tan bu yana 247 vaka kaydedildi. Şıncın, martta COVID-19 salgını nedeniyle 1 hafta süreyle kapanmaya gitmişti.
BÖLGELERDE TEDBİRLER
Bu arada, ülkenin kuzeyinde de artan vakalar nedeniyle bazı bölgelerde karantina tedbirleri yeniden gündeme geldi.
Liaoning eyaletinin liman şehri Dalian'da toplam 3 milyon nüfusun yaşadığı yerleşimlerde 30 Ağustos'ta başlayan karantina tedbirleri pazar gününe kadar sürecek.
Şehirde zorunlu ihtiyaçları karşılayanlar dışında tüm çalışanların evden çalışmaları istenirken, imalat ve liman endüstrisinin faaliyetleri yalnızca en temel ve acil olanlarla sınırlandırıldı.
Yaklaşık 15 milyon nüfuslu Tiencin şehrinde ise artan vakalar nedeniyle tüm vatandaşlara günlük toplu testler uygulanmaya başlandı.
Çin, COVID-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.
Salgın önleme ve kontrol tedbirleri, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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