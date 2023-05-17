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Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: Çok sayıda kişiden haber alınamıyor

Çin devlet televizyonunun aktardığına göre, Çin bandralı balıkçı gemisi dün öğleden sonra Hint Okyanusu'nda alabora oldu. Gemideki 39 kişilik mürettebattan haber alınamıyor

Giriş: 17.05.2023 - 08:32 | Güncelleme: ABONE OL
Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: Çok sayıda kişiden haber alınamıyor
Çin balıkçı gemisi alabora oldu: Çok sayıda kişi kayıp
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AA

Çin bandralı balıkçı gemisinin dün öğleden sonra Hint Okyanusu'nda alabora olduğu bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, gemideki 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli toplam 39 kişilik mürettebattan haber alınamıyor.

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde kayıtlı "Lupenglaiyuanyu 8" adlı geminin nerede olduğu henüz bilinmezken arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler Sahil Güvenliği de yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ve Çin'in Manila Büyükelçiliği ile temasta olduklarını, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son görüldüğü bölgenin çevresine sevk edildiğini kaydetti.

Bölgedeki en büyük balıkçı filosuna sahip olan Çin'de, Sahil Güvenlik birimleri tarafından zaman zaman destek gücü olarak kullanılan balıkçı gemileri açık denizlerde uzun zaman geçiriyor.

Gemi kazasının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmasa da açık denizde fırtına ve yüksek dalgaların bu tür kazalara yol açabildiği biliniyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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