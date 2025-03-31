ÇİMSA ÇBK Mersin: 91 - Nesibe Aydın: 60 | MAÇ SONUCU
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 91-60 yenerek yarı finale yükseldi.
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 91-60 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Samet Biner
ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, McCovan 2, Johannes 16, Sinem Ataş 7, Rupert 8, Pelin Derya Bilgiç 13, Derin Yaya
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Wallace 7, Serfa 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 9, Elif Çayır 3, Rojin Yolcu
1. Periyot: 22-15
Devre: 38-35
3. Periyot: 67-49
4. Periyot: 91-60