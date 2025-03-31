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        Haberler Spor Basketbol ÇİMSA ÇBK Mersin: 91 - Nesibe Aydın: 60 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ÇİMSA ÇBK Mersin: 91 - Nesibe Aydın: 60 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 91-60 yenerek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 18:24 Güncelleme: 31.03.2025 - 18:24
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        ÇBK Mersin adını yarı finale yazdırdı!
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        ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 91-60 mağlup etti.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Samet Biner

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, McCovan 2, Johannes 16, Sinem Ataş 7, Rupert 8, Pelin Derya Bilgiç 13, Derin Yaya

        Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Wallace 7, Serfa 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 9, Elif Çayır 3, Rojin Yolcu

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        1. Periyot: 22-15

        Devre: 38-35

        3. Periyot: 67-49

        4. Periyot: 91-60

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