'Cimri' seyirciyle buluşuyor 0:00 / 0:00

Fransız yazar Molière'in ünlü oyunu 'Cimri', Semaver Kumpanya tarafından sahnelenmeye devam ediyor. Serkan Keskin'in 'Harpagon'u canlandırdığı oyun, 9 Şubat'ta DasDas Sahne'de tiyatro severlerle buluşacak

HABERTURK.COM

"Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır..."

Böyle betimliyor onu tanıyanlar 'Cimri'yi... Kimdir bu 'Cimri'? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir 'Cimri'? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak?

Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen komedi türündeki 'Cimri', 9 Şubat'ta DasDas Sahhne'de tiyatros everlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri 'Cimri'nin yönetmenliğini Tansu Biçer yaparken 'Harpagon' karakterini Serkan Keskin canlandıracak.

OYUNCULAR

Harpagon: Serkan Keskin

Cléante: Metin Alpargun

Elise: Cansu Saka

Valère: Hakan Atalay

La Flèche: Onur Yalçınkaya

Frosine: Sezin Bozacı

Mariane: Ezgi Ulusoy Tamer

Anselme: Onur Şenol

Jacques Usta: Ahmet Kaynak

Claude Kadın: Selen Şenay

Simon Efendi ve Komiser: Uğur Senkeri

La Merluche: Saniye Samra